بيدرو كاستيو رئيسا للبيرو

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 20 يوليو 2021, 08:47 صباحا
بيدرو كاستيو رئيس البيرو. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت السلطات الانتخابية في البيرو، الإثنين، أن مرشح اليسار الراديكالي بيدرو كاستيو فاز في الانتخابات الرئاسية، في نتيجة صدرت بعد أكثر من شهر من الدورة الثانية التي تنافس فيها مع مرشحة اليمين الشعبوي كيكو فوجيموري، وأتت نتائجها متقاربة للغاية. وقال رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية خورخي لويس سالاس، خلال حفل افتراضي مقتضب: «أعلن خوسيه بيدرو كاستيو تيرونيس رئيسا للجمهورية». 

وبذلك تكون السلطات الانتخابية المسؤولة عن النظر في الطعون صادقت على النتائج التي أعلنتها قبل أسابيع الهيئة الوطنية للانتخابات. وكانت الهيئة أعلنت إثر فرز 100% من الأصوات فوز كاستيو (51 عاما) بعد حصوله على 50.12% من الأصوات، مقابل 49.87% من الأصوات لمنافسته كيكو فوجيموري (46 عاما). ووفقا للنتائج التي صادقت عليها الهيئة فإن الفارق بين الرئيس المنتخب والمرشحة الخاسرة هو 44,263 صوت فقط، وفق وكالة «فرانس برس»

وكانت ابنة الرئيس الأسبق ألبرتو فوجيموري (1990-2000) أعلنت إثر الدورة الثانية عدم اعترافها بالنتائج الأولية التي أظهرت تقدم كاستيو عليها بفارق طفيف. وحتى قبل أقل من عشرة أيام كانت فوجيموري تقول إنها لن تعترف بهزيمتها، لكنها غيرت موقفها هذا قبيل ساعات من صدور النتيجة الرسمية.

فوجيموري تعترف بالنتيجة
وقالت فوجيموري، خلال مؤتمر صحفي عقدته نهار الإثنين: اليوم، أعلن أنه من خلال الوفاء بالتزاماتي تجاه جميع البيروفيين وتجاه المجتمع الدولي، سأعترف بالنتائج لأن هذا ما يفرضه القانون والدستور الذي أقسمت على الدفاع عنه.


وكانت بعثة المراقبة التابعة لمنظمة الدول الأميركية أكدت على غرار ما فعلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن العملية الانتخابية لم تشهد أي تزوير. وسيتولى كاستيو منصبه في 28 يوليو الجاري، وهو اليوم الذي تنتهي فيه ولاية الرئيس المؤقت فرانسيسكو ساغاستي.

ومع تكرس هزيمتها في الانتخابات باتت فوجيموري مهددة بدخول السجن بتهمة تلقي أموال من «أودبريخت»، شركة البناء البرازيلية العملاقة التي طالتها فضائح عدة، لتمويل حملاتها الانتخابية الرئاسية في العامين 2011 و2016. وفوجيموري التي تنفي هذه التهم قضت 16 شهرا في الحبس الاحتياطي على خلفية هذه القضية قبل أن تحصل على إطلاق سراح مشروط وتخوض الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وسمح لفوجيموري (46 عاما) بخوض الانتخابات الرئاسية كونها متهمة وليست مدانة بأي جريمة. وينص القانون البيروفي على أن فوز أي متهم بالانتخابات الرئاسية يؤدي تلقائيا إلى تعليق محاكمته إلى حين انتهاء ولايته، وهو ما كانت تأمل به السياسية اليمينية الشعبوية قبل أن يتلاشى هذا الأمل مع إعلان فوز منافسها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

روسيا تعلن إطلاق صاروخ «تسيركون» فوق الصوتي بنجاح
دولى
في بيان رسمي.. الهلال يستنكر «الظلم التحكيمي» لمنعه من الصعود للدور الرباعي
رياضة محلية
الأمم المتحدة تدعو لتنظيم تكنولوجيات المراقبة بعد قضية «بيغاسوس»
دولى
الأمم المتحدة تدعو لتنظيم تكنولوجيات المراقبة بعد قضية «بيغاسوس»
دولى
ضيوف الرحمن ينفرون إلى مزدلفة بعد الوقوف بعرفات
عربى
(فيديو) انتهاء مباراة الأهلي طرابلس والأولمبي في الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
«فرانس برس»: إثيوبيا تعلن نجاح المرحلة الثانية من عملية ملء سد النهضة
دولى
بيان رسمي من «كاف» بشأن إقامة كأس العالم كل عامين
رياضة عالمية
القبض على مطلقي قذيفة «الليثي»
ليبيا
«بلدي زوارة» يقرر إلغاء إقامة صلاة عيد الأضحى وفرض تدابير الإغلاق تحسبا لانتشار ...
ليبيا
«اللواء 444 قتال» يضبط عشرات الآلات والمعدات الثقيلة المسروقة في ترهونة
ليبيا
الأهلي بنغازي يتأهل والأخضر يكتسح بسباعية والنصر يعبر بصعوبة في الأسبوع الـ20 من...
رياضة محلية
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شركة فرنسية تعلن بيع قلبا صناعيا للمرة الأولى في إيطاليا