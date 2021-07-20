إردوغان يجدد دعمه لإقامة دولتين في قبرص خلال زيارة للشطر الشمالي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 20 يوليو 2021, 12:06 صباحا
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. (الإنترنت)

جدّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الإثنين دعمه «المطلق» لحل إقامة دولتين في قبرص، وذلك في مستهل زيارة تستمر يومين يجريها للشطر الشمالي من الجزيرة المتوسطية المقسّمة.

وقبرص مقسّمة منذ غزو الجيش التركي لثلثها الشمالي عام 1974، ردًا على محاولة انقلاب كانت تهدف إلى ضمّ الجزيرة إلى اليونان، وفق «فرانس برس».

الشطر الجنوبي
وانضمّت جمهورية قبرص عام 2004 إلى الاتحاد الأوروبي الذي تنحصر مكتسباته بالشطر الجنوبي من الجزيرة الذي يقطنه قبارصة يونانيون وتحكمه سلطة هي الوحيدة المعترف بها في الأمم المتحدة. أمّا في الشمال، فلا تعترف سوى أنقرة بـ«جمهوريّة شمال قبرص التركيّة».

وفي السنوات الأخيرة أجريت جولات تفاوض كثيرة برعاية الأمم المتحدة باءت كلها بالفشل. وحاليا يدفع زعيم القبارصة الأتراك أرسين تتار باتّجاه حل للنزاع ينصّ على إقامة دولتين في الجزيرة، تؤيده أنقرة. وأمام مجلس ممثلي «جمهورية شمال قبرص التركية»، قال إردوغان إن «الحل العادل والمستدام في قبرص لا يمكن أن يكون إلا بمقاربة تأخذ في الاعتبار الحقائق في الجزيرة»، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

دولتان وشعبان
وتابع الرئيس التركي «على هذه الجزيرة هناك دولتان وشعبان». وأضاف إردوغان «ندعم اقتراح (إقامة دولتين) الذي يدافع عنه إرسين تتار. لن نقدّم أي تنازل» على هذا الصعيد. وشدد على أنه «لا يمكن أن نخسر 50 عاما أخرى» في مفاوضات من أجل توحيد الجزيرة.

لكن اقتراح إقامة دولتين يلقى معارضة قوية في الاتحاد الأوروبي. والشهر الماضي أكّدت رئيسة المفوّضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أن التكتل «لن يقبل أبدا» بحل الدولتين الذي تنادي تركيا بفرضه في قبرص وتضعه شرطا لاستئناف محادثات السلام برعاية الأمم المتحدة.

غزو تركيا
ويجري إردوغان زيارته في الذكرى ال47 لغزو تركيا الشطر الشمالي للجزيرة. وتنشر تركيا حاليا قوّة عسكرية كبيرة في الشطر الشمالي من قبرص المعتمد اقتصاديا بشكل كبير على أنقرة. ويأتي توقيت زيارة إردوغان في خضم توترات يشهدها شرق المتوسّط من سنوات على صلة باستكشاف موارد الغاز الطبيعي.

وبعدما اعتبرت أن استغلال الموارد النفطية في المنطقة يستثنيها، أجرت تركيا أعمال تنقيب استكشافية في المياه الإقليمية اليونانية والقبرصية، ما أثار غضب دول المنطقة والاتحاد الأوروبي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

روسيا تعلن إطلاق صاروخ «تسيركون» فوق الصوتي بنجاح
دولى
الأمم المتحدة تدعو لتنظيم تكنولوجيات المراقبة بعد قضية «بيغاسوس»
دولى
(فيديو) انتهاء مباراة الأهلي طرابلس والأولمبي في الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
«فرانس برس»: إثيوبيا تعلن نجاح المرحلة الثانية من عملية ملء سد النهضة
دولى
بيان رسمي من «كاف» بشأن إقامة كأس العالم كل عامين
رياضة عالمية
القبض على مطلقي قذيفة «الليثي»
ليبيا
«بلدي زوارة» يقرر إلغاء إقامة صلاة عيد الأضحى وفرض تدابير الإغلاق تحسبا لانتشار ...
ليبيا
«اللواء 444 قتال» يضبط عشرات الآلات والمعدات الثقيلة المسروقة في ترهونة
ليبيا
الأهلي بنغازي يتأهل والأخضر يكتسح بسباعية والنصر يعبر بصعوبة في الأسبوع الـ20 من...
رياضة محلية
شركة إسرائيلية طورت برنامجا خبيثا للتجسس على رؤساء دول وحكومات وسياسيين وصحفيين ...
دولى
مفوضية الانتخابات تأسف لـ«الحملات المغرضة» وتحذر من مخاطر تناظر العمل الإرهابي ...
ليبيا
قرار بفتح المحال التجارية خلال أوقات الصلاة في السعودية
عربى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شركة فرنسية تعلن بيع قلبا صناعيا للمرة الأولى في إيطاليا