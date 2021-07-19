فون دير لايين: قضية برنامج بيغاسوس الإسرائيلي للتجسس غير مقبولة مطلقا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 19 يوليو 2021, 01:23 مساء
رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لايين في البرلمان الأوروبي. 25 نوفمبر 2020. (فرانس برس)

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الإثنين، إن فضيحة برنامج بيغاسوس للتجسس الذي طورته شركة إسرائيلية، وطالت ما يصل إلى 50 ألف رقم هاتف «غير مقبولة مطلقا إن صحت».

وقالت إلى الصحفيين، في براغ: «يجب التحقق من هذه المسألة، لكن إذا كانت المعلومات صحيحة، فهو أمر غير مقبول مطلقا»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وأفادت الأحد صحف «واشنطن بوست» و«غارديان» و«لوموند» وغيرها من وسائل الإعلام الإخبارية بأن البرنامج «بيغاسوس» الذي طوّرته مجموعة «إن.إس.أو» الإسرائيلية قد استخدم لأغراض التجسس بعدما تعاونت في تحقيق بشأن تسريب معلومات، وفق «فرانس برس»

ستهدف نشطاء وصحفيون وسياسيون من حول العالم بعمليات تجسس بواسطة برنامج خبيث للهواتف الخلوية طورته شركة إسرائيلية، وفق تقارير نشرت، الأحد، ما زاد المخاوف من انتهاكات واسعة النطاق للخصوصية والحقوق.

وأفادت صحف «واشنطن بوست» و«غارديان» و«لوموند» وغيرها من وسائل الإعلام الإخبارية بأن البرنامج «بيغاسوس» الذي طوّرته مجموعة «إن.إس.أو» الإسرائيلية قد استخدم لأغراض التجسس بعدما تعاونت في تحقيق بشأن تسريب معلومات، وفق «فرانس برس».

والتسريب عبارة عن قائمة تضم ما يصل إلى 50 ألف رقم هاتفي يعتقد أنها لأشخاص تعتبرهم «إن.إس.أو» موضع اهتمام منذ العام 2016، وفق التقارير. ولم يتم اختراق كل الأرقام الهاتفية الواردة في القائمة، وقالت وسائل الإعلام الإخبارية المطلعة على التسريب إن تفاصيل بشأن هويات الأشخاص الذين طاولتهم القرصنة ستعلن في الأيام المقبلة.

ومن ضمن ما يرد في القائمة أرقام هواتف صحفيي منظمات إعلامية من حول العالم بينها «وكالة فرانس برس» و«وول ستريت جورنال» و«سي.إن.إن» و«نيويورك تايمز» و«الجزيرة» و«فرانس 24» و«راديو فري يوروب» و«ميديابارت» و«إل باييس» و«أسوشيتد برس» و«لوموند» و«بلومبرغ» و«ذي إيكونوميست» و«رويترز» و«فويس أوف أميركا» و«غارديان».

وكان مركز أبحاث «سيتيزين لاب» في جامعة تورنتو و«منظمة العفو الدولية» قد أفادا سابقا بأن البرنامج استخدم لقرصنة هواتف مراسلي «الجزيرة» وصحفي مغربي. ومن بين ما يرد في القائمة أيضا رقمان يعودان إلى امرأتين قريبتين للصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده في إسطنبول في العام 2018.

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