الولايات المتحدة: منطقة غرب الولايات المتحدة تستعد لصواعق جافة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 19 يوليو 2021, 11:27 صباحا
أشجار متفحمة جراء الحرائق في أوريغون. 16 يوليو 2021.(أ ف ب)

تستعد منطقة غرب الولايات المتحدة لصواعق جافة يمكن أن تؤدي إلى مزيد من الحرائق المدمرة في منطقة تنتشر فيها الحرائق أصلا، وفقًا لـ«وكالة فرانس برس».

واندلعت ثمانية حرائق في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إلى 80 عدد الحرائق الكبيرة التي ما زالت مندلعة في الولايات المتحدة، وقد أتت حتى الآن على 4680 كيلومترا مربعا، وفقا لأحدث تقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات عن الحرائق.

ويشارك نحو 20 ألفا من رجال الإطفاء في إخماد الحرائق، بينهم 2000 عنصر يعملون على إخماد حريق «بوتليغ فاير» في أوريغون والذي التهم، وحده، أكثر من 1200 كيلومتر مربع.

وحذرت خدمات الأرصاد الجوية من وصول «صواعق جافة» من كاليفورنيا إلى شمال سلسلة جبال روكي، وهو ما قد يؤدي إلى مفاقمة الوضع.

وقالت خدمة الأرصاد الجوية بجنوب كاليفورنيا، في نشرة توقعاتها، إن هناك إمكانية «مرتفعة لنشوب حريق كبير في جميع أنحاء المنطقة، حتى يوم الاثنين، بسبب صاعقة قوية»، وفي كندا، اندلع نحو 20 حريقا جديدا في اليومين الماضيين.

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