إنجلترا ترفع كل القيود الصحية المرتبطة بـ«كوفيد-19» في «يوم الحرّية»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 19 يوليو 2021, 01:52 صباحا
ساعة بيج بن في بريطانيا. (الإنترنت)

رفعت إنجلترا تقريباً كلّ القيود الصحّية المرتبطة بـ«كوفيد-19» في يوم الإثنين الذي أُطلِقت عليه تسمية «يوم الحرّية»، وذلك على الرغم من الارتفاع في عدد الإصابات الذي يثير قلق كثير من العلماء والمسؤولين السياسيين.

واعتباراً من منتصف الليل في إنجلترا (23,00 بتوقيت غرينتش)، ستفتح قاعات الحفلات والملاعب بكامل طاقتها، وستكون الملاهي الليلية قادرة مرة أخرى على استقبال الزبائن وسترفع القيود على عدد الأشخاص المسموح لهم بالتجمع. وسيوضع حد لإلزامية وضع الكمامة في وسائل النقل المشترك والمتاجر، وفق «فرانس برس».

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