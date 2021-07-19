مناهضون لتدابير احتواء الجائحة واللقاحات يهاجمون محطة تلفزيونية في قبرص

متظاهرون مناهضون لتدابير احتواء الجائحة والتلقيح عند إحدى البوابات المؤدية إلى القصر الرئاسي في نيقوسيا. (أ ف ب)

هاجم متظاهرون مناهضون لقيود احتواء الجائحة واللقاحات محطة تلفزيونية قبرصية وأحرقوا سيارات أمام مقرّها في نيقوسيا مساء الأحد، وفق ما أعلنت المحطة.

وأكدت الشرطة ما أوردته محطة «سيغما تي في» وأعلنت أن نحو 2500 متظاهر توجّهوا إلى مقر الشبكة بعد تظاهرة ضمت نحو ضعف هذا العدد نظّمت أمام القصر الرئاسي ضد «تصريح الأمان» الخاص بكوفيد-19 وجهود السلطات لفرض التلقيح، وفق «فرانس برس».

محطة «سيغما تي في»

وأعلنت المحطة القبرصية أن «هجوما جبانا وقع ليل الأحد أمام مقرنا» في العاصمة نيقوسيا. وتابعت «هاجم غوغائيون مقرّنا وألقوا مفرقعات وألحقوا أضرارا بسياراتنا». واحتشد آلاف الأشخاص في محيط محطة «سيغما تي في» في العاصمة القبرصية رافعين لافتات ضد «تصريح الأمان» الذي اعتُمد الأسبوع الماضي في الجزيرة.

وشوهد بقايا زجاج حول المبنى وعددا من النوافذ المحطّمة وسيارات تحمل شعار المحطة متضررة بشكل متفاوت إحداها محترقة بالكامل. وكان نحو خمسة آلاف شخص قد تظاهروا في وقت سابق من النهار أمام القصر الرئاسي، وفي نهاية التحرّك توجّه نحو 2500 منهم إلى مبنى المحطة، وفق الشرطة.

سيارات تحترق في المرأب

وأعلنت الشرطة أن سيارة تابعة للشبكة أحرقت وأن أضرارا لحقت بالمبنى. ولم ترد على الفور أي تقارير عن توقيفات أو إصابات. وأعلنت «سيغما تي في» أن الشرطة دخلت المبنى لحماية العاملين فيه. ونشر نستوراس فاسيليو وهو أحد صحفيي المحطة في صفحته على «فيسبوك» تسجيل فيديو يظهر سيارات تحترق في المرأب وأثاثا محطّما على ما يبدو في بهو المبنى وتسمع في الخلفية صفارات سيارات الشرطة.

وأطلق فاسيليو تغريدة جاء فيها «الحمد لله كلنا سالمون». ويتّهم البعض المحطة باتّخاذ موقف متشدد ضد مناهضي حملات التلقيح، وهي سبق أن استُهدفت في احتجاجات ضد تدابير احتواء الجائحة. واعتمدت قبرص هذا الأسبوع «تصريح أمان» خاصا بفيروس كورونا يحصر دخول السوبرماركت والمراكز التجارية والمطاعم وغيرها من الشركات بالملقّحين.

كما وسّعت السلطات نطاق حملة التلقيح لتشمل الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما بعدا سجّلت الجزيرة ارتفاعا في أعداد الإصابات، وقد عزّزت جهود إقناع الشبان بتلقي اللقاح. وسجّلت قبرص إلى حد الآن أكثر من 90 الف إصابة بفيروس كورونا و384 وفاة.