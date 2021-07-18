النزاع العسكري في «تيغراي» الإثيوبي يتمدد ويفتح جبهة جديدة

مقاتلون من جبهة تحرير شعب تيغراي في ميكيلي. (أ ف ب)

نفذ المتمردون في إقليم تيغراي الإثيوبي عمليات ضد القوات الموالية للحكومة في منطقة عفار المجاورة، وفق ما أفاد ناطق باسمهم الأحد، ما يمهد لفتح جبهة جديدة في النزاع الدامي المستمر منذ ثمانية أشهر.

وقال غيتاتشو ريدا، الناطق باسم المتمردين، إن «العمل المحدود جدًّا» استهدف قوات خاصة ومقاتلي ميليشيات من منطقة أوروميا، الأكبر في إثيوبيا، كانوا يحتشدون على طول الحدود بين تيغراي وعفار، وفق «فرانس برس».

حرب غير المجدية

وأضاف: «اتخذنا هذا الإجراء لضمان إبعاد هذه القوات إلى أوروميا، ونجحنا في ذلك»، مشيرًا إلى سقوط ضحايا دون أن يكشف العدد. وتابع: «اقتصر عملنا على تشتيت ميليشيا الفلاحين من أوروميا التي دُفعت في الغالب لخوض هذه الحرب غير المجدية».

وأرسل رئيس الوزراء الإثيوبي، آبيي أحمد، قوات حكومية إلى تيغراي في أكتوبر الماضي لاعتقال زعماء جبهة تحرير شعب تيغراي ونزع سلاحهم. وقال إن هذه الخطوة جاءت ردًّا على هجمات نفذتها الجبهة ضد معسكرات الجيش الفدرالي.

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وأعلن آبيي، حامل نوبل للسلام للعام 2019، النصر أواخر نوفمبر بعد استيلاء قواته على ميكيلي عاصمة تيغراي، لكن قادة جبهة تحرير شعب تيغراي تمكنوا من الإفلات ليبقى القتال مستمرًّا. والشهر الماضي اتخذت الحرب منعطفًا مفاجئًا عندما تمكنت الجبهة من استعادة السيطرة على ميكيلي، ما أجبر آبيي على إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد وسحب معظم قواته من تيغراي.

لكن بعدما شن المتمردون هجومًا جديدًا بهدف استعادة السيطرة على المناطق الغربية والجنوبية التي احتلها مقاتلون من منطقة أمهرة المتاخمة لتيغراي جنوبًا، تعهد آبيي «بصدهم». ومنذ ذلك الحين حشدت الحكومة قوات من مناطق لم تتأثر بالنزاع الدائر، بما فيها أوروميا. ولم يرد ناطق باسم منطقة عفار على طلبات للتعليق الأحد.

«سرطان» إثيوبيا

والسبت اتهم تقرير إعلامي رسمي جبهة تحرير شعب تيغراي التي تصنفها الحكومة «إرهابية» باستخدام «المدفعية الثقيلة» و«القصف العنيف» لعرقلة وصول المساعدات إلى الإقليم عبر عفار.

وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية: «برفضها وقف إطلاق النار الذي أعلنته الحكومة الفدرالية، تحاول جبهة تحرير شعب تيغراي جاهدة توسيع الصراع ليشمل منطقة عفار». لكن غيتاتشو نفي أي تعطيل لتوزيع المساعدات، قائلًا: «الأماكن التي تشهد قتالًا ليس فيها أي طريق سريع رئيسي يستخدم لنقل المساعدات».

وأكد غيتاتشو، الأحد، أن وحدات المتمردين كانت نشطة أيضًا في منطقة أمهرة الشمالية، حيث شاهد مراسلو وكالة «فرانس برس»، الأسبوع الماضي آلافًا من مقاتلي الميليشيات يحتشدون في البلدات الحدودية قبل تنفيذ عمليات مخطط لها ضد الجبهة.

وقال: «لقد أجرينا أيضًا عمليات ناجحة في واغ هيمرا الواقعة في منطقة أمهرة، فيما نتحدث تنفذ بعض الوحدات عمليات بين ماي تسيبري (غرب تيغراي) وإقليم أمهرة المجاور». وفي بيان، نُشر الأحد على موقع «تويتر»، وصف آبيي «المجلس العسكري» التابع للجبهة بأنه «سرطان إثيوبيا».

سجين حرب

عندما دخل قادة جبهة تحرير شعب تيغراي إلى ميكيلي مجددًا أواخر يونيو، أعلنوا أنهم أسروا أكثر من سبعة آلاف جندي إثيوبي تم عرض كثير منهم في شوارع المدينة.

وكشف غيتاتشو، الأحد، أنه جرى إطلاق أكثر من ألف منهم، الجمعة، بالتعاون مع الصليب الأحمر. وقال: «سنواصل اتخاذ خطوات لضمان الإفراج عن هؤلاء الجنود الأبرياء الذين أُجبروا أو خدعوا في الغالب للالتحاق بالجيش».

وأشار إلى أن هناك تحقيقات جارية أيضًا لتحديد المتهمين بارتكاب فظائع في تيغراي. وأضاف: «هؤلاء المتورطون عليهم المثول أمام المحكمة، وسنحضرهم بالتأكيد». كما رفض غيتاتشو المزاعم التي أدلى بها آبيي في الأيام الأخيرة، إضافة إلى مسؤولين حكوميين آخرين عن تجنيد الجبهة جنودًا أطفالًا.

وكان آبيي اتهم المجتمع الدولي بغض الطرف عن هذه الممارسات. وقال غيتاتشو إن الصور الفوتوغرافية التي تبدو أنها لأطفال يحمل بعضهم أسلحة برفقة متمردين في تيغراي يتم تحريفها.