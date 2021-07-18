الصين: نعارض أي محاولة لتغيير النظام في سورية

وزير خارجية الصين وانغ يي. (الإنترنت)

أكد وزير خارجية الصين وانغ يي، خلال اجتماع مع الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق السبت، أن بلاده تعارض أي محاولة للسعي لتغيير النظام في سورية.

وأشاد وانغ بالإنجازات التي حققتها سورية في محاربة الإرهاب ومعارضة التدخل الخارجي، مضيفا أن التدخلات الخارجية الفاضحة في سورية فشلت في الماضي ولن تنجح في المستقبل، وفق «روسيا اليوم».

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وقال وانغ إن الصين تقدر دعم سورية الثابت في القضايا المتعلقة بالمصالح الجوهرية والشواغل الرئيسية للصين، مضيفا أن الصين مستعدة للتعاون مع سورية في دفع الصداقة التقليدية قدما، وتعزيز التعاون متبادل المنفعة من أجل مصلحة الشعبين.

وتعهد الوزير الصيني بأن تواصل بلاده دعمها القوي لسورية في مكافحة جائحة «كوفيد-19»، من خلال توفير اللقاحات والمستلزمات الطبية الأخرى، كما أن بكين ستدعم سورية في تحسين رفاهية الشعب وتسريع عملية إعادة إعمار البلاد، وفي معارضة العقوبات أحادية الجانب، وتخفيف أزمتها الإنسانية، ومكافحة القوى الإرهابية.