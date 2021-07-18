مطالب بمكافحة التقلص غير المسبوق في الحيز الإنساني في العالم

صورة لمتطوعة في الصليب الأحمر مع فتاة صغيرة. (أ ف ب)

أثارت منظمات غير حكومية ودول عدة خلال اجتماع وزاري لمجلس الأمن الدولي موضوعي «التقلص غير المسبوق للحيز الإنساني» في العالم و«العنف المتزايد ضد عمال الإغاثة»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال مدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر روبير مارديني خلال الاجتماع الذي نظمته فرنسا، «من الضروري السماح للمنظمات الإنسانية المحايدة وغير المنحازة بإجراء تقويمات مستقلة للحاجات وتوجيه المساعدات».

وأضاف أنه «يجب عدم منع وصول المساعدات أو رفضها بشكل غير قانوني»، منتقدًا «الانقسامات داخل مجلس الأمن خصوصًا حول مسألة الوصول إلى السكان المحتاجين».

وأوضحت ممثلة منظمة «العمل لمكافحة الجوع والفقر»غير الحكومية، لوسيل غروسيين أن «191 من العاملين في المجال الإنساني قتلوا أو أصيبوا أو خطفوا منذ بداية العام الجاري»، مضيفة «يجب على مجلس الأمن أن يتخذ إجراءات وأن يضع حدًا لدوامة القتل هذه».

ودعا مارديني وغروسيين الأمم المتحدة إلى «اعتماد استثناء إنساني منهجي يستبعد العمل الإنساني المحايد من نطاق العقوبات وإجراءات مكافحة الإرهاب».

وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد: «في كل أنحاء العالم، ازدادت الحوادث الأمنية التي طالت المنظمات الإنسانية عشر مرات منذ العام 2001»، وقد شملت «إطلاق نار واعتداءات جسدية وجنسية وعمليات خطف».

وأشارت إلى أنه سيجري استحداث منصب مستشار خاص لنائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بشأن الحفاظ على الحيز الإنساني، وعلى غرار العديد من البلدان مثل الهند والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفيتنام، استنكرت فرنسا «التقلص غير المسبوق في الحيز الإنساني».

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن «الأمر مقلق، إذ لم تكن لدينا في السابق هذه الحاجة الملحّة إلى التضامن الدولي في مواجهة تكاثر الأزمات والوحشية في العالم التي لاتزال تتفاقم».

وكان الرأي المناقض الوحيد خلال الجلسة، هو لممثل روسيا ألكسندر ريبكين الذي تحدث ضد «مفهوم الحيز الإنساني»، الذي، بحسب قوله، «يمنح فرصة الإفلات من العقاب للعاملين في المجال الإنساني»، وقال الدبلوماسي الروسي إن «المبدأ الأساسي هو موافقة الدولة المعنية على المساعدة المقدمة وحماية سيادتها الوطنية».