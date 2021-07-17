الإمارات توافق على استخدام عقار «سوتروفيماب» لعلاج «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 17 يوليو 2021, 09:48 مساء
عقار سوتروفيماب. (الإنترنت)

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، بالتعاون مع دائرة الصحة في أبوظبي، وهيئة الصحة بدبي، نتائج استخدام عقار «سوتروفيماب» المخصص لعلاج الإصابة بفيروس «كوفيد-19» عند البالغين والنساء الحوامل والأطفال فوق سن 12 عامًا والفئات الأكثر عرضة ممن لديهم أمراض مزمنة، الذين يستوفون معايير معينة والمعرضين لخطر تطور أعراض حادة لديهم.

وصادقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع على عقار «سوتروفيماب»، الذي تنتجه شركة «غلاكسو سميث كلاين» العالمية للصناعات الدوائية الحيوية، عقب إتمام إجراءات التقييم الوطني، وبعد أن وافقت عليه إدارة الغذاء والدواء الأميركية ومنحته ترخيص الاستخدام الطارئ، بحسب «سكاي نيوز عربي».

الشفاء التام لـ97% 
وحصل 6175 مريضًا في الدولة على عقار «سوتروفيماب» خلال الفترة من 30 يونيو وحتى 13 يوليو، نحو 52% من في سن الـ50 عامًا أو أكبر. وتلقى العقار المصابون بـ«كوفيد-19» ممن لديهم أمراض مختلفة كالسمنة وأمراض السرطان وأمراض الكلى وأمراض الرئة وأمراض القلب والسكري وأمراض الضغط والحساسية.

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وأدى العقار إلى الشفاء التام لـ97% من الحاصلين عليه في غضون 14 يومًا من تلقي العقار، ومنع تطور المرض إلى الوفاة بنسبة 100% ومنع دخول المريض للعناية المركزة بنسبة 99%.

عقار سوتروفيماب 
ويحتوي عقار «سوتروفيماب» على أجسام مضادة وحيدة النسيلة تُعطى عن طريق الحقن الوريدي، وذلك وفق البروتوكولات التي طورتها اللجنة العلمية الوطنية.

وكانت الإمارات تسلمت أول شحنة من عقار «سوتروفيماب» في منتصف شهر يونيو الجاري، لتكون من أوائل الدول في العالم التي تتسلّمه، بعد تعاون بين دائرة الصحة في أبوظبي وشركة رافد وشركة غلاكسو سميث كلاين والاتحاد للشحن.

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