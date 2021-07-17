إصابة وزير الصحة البريطاني الجديد ساجد جاويد بـ«كورونا»

وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد. (الإنترنت)

أعلن وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، السبت، إصابته بفيروس كورونا.

وقال جاويد الذي حصل على جرعتي لقاح مضاد لـ«كوفيد 19»، إنه لا يشعر سوى بأعراض خفيفة. وأضاف الوزير في تغريدة: «هذا الصباح أثبتت الفحوصات إصابتي بـ(كوفيد 19)»، موضحا أنه أجرى اختبارا سريعا وفي انتظار الحصول على نتيجة اختبار «بي سي آر»، بحسب «روسيا اليوم».

أعراض خفيفة

وقال: «أنا في انتظار نتيجة اختبار (بي سي آر)، لكن لحسن الحظ أنني كنت قد حصلت على التطعيم، والأعراض التي أشعر بها خفيفة».

- استقالة وزير الصحة البريطاني مات هانكوك لانتهاكه إجراءات «كورونا»

وكان مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أعلن في يونيو الماضي أن وزير المالية السابق ساجد جاويد سيتولى منصب وزير الصحة، خلفا لمات هانكوك الذي استقال بسبب فضيحة.