بلجيكا تتسلم 10 أطفال من أبناء «داعش» وست أمهات قادمات من سورية

أبناء متطرفات من داعش من سورية. (الإنترنت)

أعلن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، السبت، أنه تمت إعادة عشرة أطفال من أبناء مقاتلين «متطرفين» وست أمهات إلى بلجيكا قادمين من مخيم الروج في شمال شرق سورية.

وقال مكتب دي كرو، في بيان، «ليل الجمعة، حطّت طائرة على الأراضي البلجيكية تقلّ على متنها ستّ نساء وعشرة أطفال بلجيكيين دون 12 عاما قادمين من سورية»، وفق «فرانس برس».

وضع الأطفال

وأضاف البيان: «نُقلت النساء الست إلى السجن. وأودع الأطفال النيابة المكلفة شؤون الشباب التي اتخذت التدابير اللازمة بموجب قانون حماية القاصرين». ويُفترض أن تتكفّل أجهزة حماية الشباب هؤلاء الأطفال بعد إخضاعهم لفحص طبي.

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وكانت مصادر غير رسمية ووسائل إعلام عدة أعلنت، الجمعة، عملية الإعادة وهي الأكبر التي تنظّمها السلطات البلجيكية منذ سقوط تنظيم «داعش» العام 2019. وأكد رئيس الوزراء وفق ما جاء في البيان أن «الأولوية لطالما كانت وضع الأطفال بأمانٍ».

الضوء الأخضر

وفي الرابع من مارس، غداة إعطاء أجهزة مكافحة الإرهاب الضوء الأخضر، وعد دي كرو بالقيام «بكل شيء» لإعادة الأطفال دون 12 عاما. وأشار إلى ضرورة أن يؤخذ في الاعتبار «رفاه» الأطفال في وقت تدهور الوضع الإنساني والأمني بشكل ملحوظ في المخيمات الواقعة في شمال شرق سورية والتي تديرها القوات الكردية.

وسبق أن قال دي كرو إن الأمر هو أيضا مسألة أمنية بالنسبة لبلجيكا. واعتبرت هيئة «أوكام» البلجيكية المكلفة تحليل التهديد الإرهابي، أن الأطفال والأمّهات الذين كانوا يقطنون في هذه المخيمات، يحتاجون إلى «متابعة دائمة» وهو أمر يمكن تأمينه بشكل «أسهل بكثير» على الأراضي البلجيكية.

تشايلد فوكس

وأشادت هيدي دو باو من جمعية «تشايلد فوكس» بـ«شجاعة» الحكومة البلجيكية، وقالت إنها «مسرورة» لأن هؤلاء الأطفال تمكنوا من «الابتعاد عن الأخطار في هذه المناطق التي تشهد حربا».

وتعد بلجيكا، إلى جانب فرنسا، من بين الدول الأوروبية التي شهدت مغادرة أكبر عدد من مواطنيها للانضمام إلى صفوف المقاتلين الأجانب، بعد اندلاع النزاع في سورية العام 2011. واعتبارا من 2012، غادر أكثر من 400 بلجيكي إلى سورية للقتال في صفوف التنظيمات «المتطرفة».

ومطلع العام الحالي، قدّر باحثون بلجيكيون في دراسة أن نحو أربعين قاصرا لا يزالون في سورية.