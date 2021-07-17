153 وفاة لضحايا الفيضانات في أوروبا

آثار الفيضانات في ألمانيا، 15 يوليو 2021. (الإنترنت)

ارتفعت حصيلة ضحايا العواصف والفيضانات في ألمانيا، السبت، إلى 133 شخصًا على الأقل، كما أعلنت الشرطة المحلية في بيان، ما يرفع عدد الوفيات في أوروبا إلى 153 شخصًا.



وقالت الشرطة في كوبلنتس «وفقا للمعلومات الحالية، لقي تسعون شخصًا حتفهم في الكارثة» في راينلاند-بالاتينات وهي واحدة من أكثر المناطق تضررًا. ويضاف ذلك إلى مقتل 43 شخصًا في رينانيا شمال فستفاليا وهي منطقة ألمانية أخرى ضربتها العواصف، ومقتل عشرين آخرين في بلجيكا، حسب وكالة «فرانس برس».

ولقي عشرات الأشخاص مصرعهم وفُقِد آخرون في ألمانيا في أعقاب انزلاق كبير للتربة نجم عن الأحوال الجوية السيئة وجرف منازل في منطقة غير بعيدة عن مدينة كولونيا، صباح الجمعة، على ما ذكرت السلطات المحلية.