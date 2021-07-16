عملية للقوات الأفغانية لاستعادة معبر حدودي مع باكستان

حرس الحدود الباكستانيون ينتشرون قرب نقطة حدودية مع أفغانستان في شامان، 15 يوليو 2021، (ا ف ب)

اشتبكت القوات الأفغانية مع مقاتلين من حركة طالبان، الجمعة، بعدما شنت عملية لاستعادة معبر سبين بولداك الحدودي الرئيسي مع باكستان، على ما أعلنت الشرطة.

وقال الناطق باسم شرطة ولاية قندهار (جنوب) جمال ناصر بركزاي، إن «القوات الأفغانية تقاتل عناصر طالبان الذين احتموا في منازل مدنيين»، وفق وكالة «فرانس برس».

ويتلقى العشرات من مقاتلي «طالبان» الجرحى العلاج في مستشفى باكستاني قرب الحدود بعد قتال ضار طوال الليل، كما أفاد مراسل «فرانس برس». وقال الملا محمد حسن الذي عرّف عن نفسه بأنه من مقاتلي طالبان للوكالة الفرنسية، قرب شامان في باكستان والواقعة على مسافة خمسة كيلومترات من الحدود «قتل شخص وجرح العشرات من مقاتلينا».

وتأتي هذه المعارك فيما اشتدت حدة الحرب الكلامية بين حكومة كابل وإسلام أباد، بعدما اتهم نائب الرئيس الأفغاني الجيش الباكستاني بتقديم «دعم جوي لطالبان في مناطق معينة».ونفت باكستان هذا الادعاء مع إصدار وزارة الخارجية بيانا جاء فيه أن البلاد «اتخذت الإجراءات الضرورية داخل أراضيها لحماية قواتنا وسكاننا». وأضاف البيان: «نعترف بحق الحكومة الأفغانية في اتخاذ إجراءات على أراضيها السيادية».

وأفاد سكان مدينة سبين بولداك التي سقطت في أيدي «طالبان»، الأربعاء، عن معارك بين مقاتلي الحركة والجيش في السوق الرئيسي في المدينة الحدودية. وقال أحد الأهالي في سبين بولداك ويدعى محمد ضاهر: «هناك اشتباكات عنيفة».

ويُعد المركز الحدودي أحد أهم المعابر من الناحية الاستراتيجية بالنسبة إلى «طالبان» إذ يمكن الوصول عبره مباشرة إلى إقليم بلوشستان الباكستاني حيث تتمركز قيادة «طالبان» منذ عقود وينتشر عدد غير معروف من المقاتلين الاحتياطيين الذين يُرسلون إلى أفغانستان للقتال.