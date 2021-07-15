117 قتيلا حصيلة أعمال العنف في جنوب أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 15 يوليو 2021, 08:24 مساء
شرطي يوجه بندقيته إلى حافلة صغيرة في جوهانسبرغ، 12 يوليو 2021. (أ ف ب)

أدت أعمال العنف التي تهز جنوب أفريقيا منذ نحو أسبوع إلى 117 قتيلا على الأقل، حسبما أعلنت الحكومة، اليوم الخميس، في تعديل للحصيلة السابقة التي بلغت 72 قتيلا.

وقالت الوزيرة خومبودزو نتشافيني، إن المنطقة المحيطة بجوهانسبرغ هادئة إلى حد كبير، موضحة أن عدد القتلى بلغ 26، ليضاف إلى 91 قتيلا تم إحصاؤهم في مقاطعة كوازولو-ناتال (شرقي البلاد)، حيث بدأت أعمال العنف، وفق «وكالة فرانس برس».

ووقعت أولى حوادث العنف الجمعة الماضي، مع إغلاق طرقات وإحراق شاحنات، وذلك بعد سجن الرئيس جايكوب زوما، الذي حكم عليه بالسجن مع النفاذ لرفضه الإدلاء بشهادته أمام لجنة تحقيق في أعمال فساد خلال حكمه الذي استمر تسعة أعوام. وامتدت الاضطرابات، مساء الإثنين، إلى جوهانسبرغ، خصوصا أفقر الأحياء فيها.

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