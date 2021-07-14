أبيي أحمد يعد «بصد الهجمات» بعد هجوم جديد للمتمردين في إقليم تيغراي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 14 يوليو 2021, 12:08 مساء
رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد خلال زيارة إلى السودان، 02 مايو 2018. (أ ف ب)

وعد رئيس الوزراء أبيي أحمد، اليوم الأربعاء، بـ«صد هجمات الأعداء» بعد هجوم جديد للمتمردين في تيغراي؛ المنطقة الواقعة في أقصى شمال إثيوبيا، وتشهد حربًا وأزمة خطيرة منذ ثمانية أشهر. 

وقال أبيي، في بيان، على «تويتر» نقلته «وكالة فرانس برس»: «سندافع عن أنفسنا ونصد هذه الهجمات من أعدائنا الداخليين والخارجيين، بينما نعمل على تسريع الجهود الإنسانية».

ولم يذكر رئيس الوزراء من يعني بـ«الأعداء الخارجيين». وأطلق أبيي أحمد في الرابع من نوفمبر عملية عسكرية في تيغراي لطرد السلطات التي تمثل «جبهة تحرير شعب تيغراي» ونزع سلاحها، بعد أشهر من التوتر. 

وأعلنت الحكومة الإثيوبية «انتصارها» بعد دخول الجيش الفدرالي إلى العاصمة الإقليمية ميكيلي في 28  نوفمبر. لكن القتال استمر واتخذ النزاع منعطفا في نهاية يونيو عندما استعاد المتمردون السيطرة على جزء كبير من تيغراي بما في ذلك ميكيلي؛ ما دفع الحكومة إلى إعلان وقف إطلاق النار. 

وبعدما وصفوا وقف إطلاق النار بـ«المزحة»، قبلته «قوات الدفاع عن ديغراي» من حيث المبدأ  لكن بشروط. وبعدما شدد على أن قوات المتمردين استأنفت القتال، ذكر أبيي بأن الحكومة أعلنت أنها «تمنح الناس مهلة خلال الموسم الزراعي وتسمح لعمليات المساعدات الإنسانية بالعمل من دون عراقيل».

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