طالبان تعلن سيطرتها على معبر حدودي مهم مع باكستان.. والداخلية الأفغانية تنفي

عناصر من مقاتلي حركة «طالبان» في أفغانستان، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت حركة طالبان سيطرتها على معبر حدودي مهم مع باكستان في محافظة قندهار الجنوبية.

وأكد مسؤول في قوات الأمن الباكستانية، طلب عدم الكشف عن اسمه، إلى «وكالة فرانس برس»، أن حركة طالبان سيطرت على معبر «سبين بولدوك - شامان»، ورفعوا علمهم، كما أنزلوا العلم الأفغاني.

في حين أكدت وزارة الداخلية الأفغانية إحباط محاولة السيطرة على المعبر من قبل عناصر الحركة التي تشن منذ شهرين هجوما على عدة جبهات ضد القوات الأفغانية.

وقال الناطق باسم الوزارة طارق عريان إلى «الوكالة الفرنسية»: «إرهابيو طالبان تحركوا قرب المنطقة الحدودية، في إقليم سبين بولداك، لكن القوى الأمنية صدت هجومهم».