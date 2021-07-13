32 قتيلا حصيلة أعمال العنف في جنوب أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 13 يوليو 2021, 10:24 صباحا
عنصر في شرطة جنوب أفريقيا يوجه بندقيته إلى حافلة صغيرة في جوهانسبورغ، 12 يوليو 2021. (أ ف ب)

قتل 22 شخصًا إضافيًا في أعمال العنف والنهب التي تسجل في جنوب أفريقيا منذ أيام عدة، على ما أعلن مسؤول، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 32 قتيلًا.

وارتفعت الحصيلة في مقاطعة كوزاولو نانتال في شرق البلاد إلى 26 قتيلًا في مقابل أربعة، الإثنين، على ما أعلن رئيس الوزراء المحلي. ويضاف إليهم ستة قتلى في منطقة جوهانسبورغ أكد سقوطهم مساء الإثنين رئيس البلاد سيريل رامبوزا، وفق وكالة «فرانس برس».

حصلت أولى الحوادث مع إغلاق طرقات وإحراق شاحنات، الجمعة، غداة سجن الرئيس جايكوب زوما، الذي حكم عليه بالسجن مع النفاذ لرفضه الإدلاء بشهادته أمام لجنة تحقيق في أعمال فساد خلال حكمه الذي استمر تسعة أعوام.

وامتدت الاضطرابات، ليل الإثنين- الثلاثاء، إلى جوهانسبرغ، وخصوصا أفقر الأحياء فيها، كما أفاد مراسلو وكالة «فرانس برس» في المكان وخصوصا في سويتو بغرب جوهانسبرغ.

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