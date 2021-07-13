تحذير أميركي: لقاح «جونسون أند جونسون» المضاد لـ«كورونا» يزيد خطر الإصابة بخلل عصبي نادر

جرعات من لقاح «جونسون أند جونسون» ضد «كوفيد-19» في مستشفى في جنوب أفريقيا في 18 فبراير 2021. (أ ف ب)

حذّرت وكالة الأدوية الأميركية، الإثنين، من أنّها رصدت «خطراً متزايداً» للإصابة بمتلازمة غيلان باريه، الاضطراب العصبي النادر، لدى أشخاص تلقّوا لقاح «جونسون آند جونسون» المضادّ لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»،بحسب «فرانس برس».

وأوضحت السلطات الصحّية الأميركية أنّ 100 شخص أصيبوا بمتلازمة غيلان باريه من أصل نحو 12.5 مليون شخص تلقّوا هذا اللّقاح الأحادي الجرعة. وأضافت أنّه من أصل هؤلاء المرضى الـ100، توفي واحد وأدخل 95 المستشفى لتلقّي العلاج بسبب خطورة حالتهم.

ما هي متلازمة غيلان باريه

ومتلازمة غيلان باريه هي مرض يصيب الأعصاب الطرفية ويتسبّب بضعفها أو حتى بشللها تدريجياً، وهو يبدأ غالباً في الساقين ويصعد أحياناً إلى عضلات التنفّس ثم أعصاب الرأس والرقبة.

ويصيب هذا المرض سنوياً ما بين ثلاثة آلاف وستة آلاف شخص في الولايات المتحدة.

ويمثّل هذا التحذير نكسة للقاح «جونسون آند جونسون» الذي حصل على ترخيص للاستخدام الطارئ في الولايات المتحدة في فبراير الماضي، قبل أن يعلّق هذا الترخيص لمدة عشرة أيام في أبريل إثر تقارير عن إصابة نساء تلقّين اللقاح بحالات شديدة من جلطات دم مرتبطة بانخفاض مستويات الصفائح الدموية.

وخلصت السلطات الصحّية في نهاية المطاف إلى أنّ فوائد هذا اللّقاح تفوق مخاطره.

وواجه لقاح «جونسون آنذ جونسون» مشكلة أخرى في الولايات المتحدة في يونيو إثر حادثة تلوّث وقعت في أحد مصانع إنتاجه وأدّت إلى إتلاف 15 مليون جرعة منه.