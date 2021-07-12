إثيوبيا تعلن توقيع اتفاقات عسكرية مع روسيا

مراسم توقيع اتفاقات في ختام اجتماع منتدى التعاون العسكري الروسي الإثيوبي في أديس أبابا، الاثنين 12 يوليو 2021. (وكالة الأنباء الإثيوبية)

أعلنت قوة الدفاع الوطني الإثيوبية، توقيع عديد الاتفاقات مع روسيا في ختام الاجتماع المشترك الحادي عشر لمنتدى التعاون التقني العسكري بين البلدين، اليوم الإثنين، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن وزيرة الدولة للشؤون المالية في قوة الدفاع الوطني الإثيوبية، مارثا ليويغ، أن الاتفاقات الموقعة مع روسيا «ستعزز الصداقة طويلة الأمد بين البلدين وتمكنهما من العمل معًا بشكل أوثق»، معتبرة أن الاتفاق بين البلدين «محوري لجهود تحديث قدرة الجيش بالمعرفة والمهارات والتكنولوجيا».

واختُتم اليوم الاجتماع المشترك الحادي عشر لمنتدى التعاون التقني العسكري الإثيوبي-الروسي، الذي استمر ثلاثة أيام في أديس أبابا بهدف تعزيز التعاون العسكري بين البلدين من خلال تقييم تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في المشاورة المشتركة العاشرة.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن الوزيرة الإثيوبية قولها: «إن التعاون المشترك مع روسيا قد يتعزز، خاصة بعد المناقشات التي أجراها رئيس الوزراء آبيي أحمد مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين». وأضافت أن الحكومة الروسية «قدمت دعمًا لإثيوبيا خلال عملية تطبيق القانون في ولاية تيغراي باعتبارها قضية شأن داخلي، بالإضافة إلى موقفها المؤيد لإثيوبيا في مختلف القضايا والساحات الدولية، ومن ضمنها الانتخابات العامة الإثيوبية التي عقدت أخيرًا، وسد النهضة الإثيوبي».

كما عبرت الوزيرة الإثيوبية عن أملها في أن تسهم مخرجات الاجتماع في خلق جو مساعد لتحقيق مصالح الدولتين، بحسب «سبوتنيك».

ممثلو الجانب الإثيوبي في ختام اجتماع منتدى التعاون العسكري الروسي الإثيوبي في أديس أبابا، الاثنين 12 يوليو 2021. (وكالة الأنباء الإثيوبية)

ممثلو الجانب الروسي في ختام اجتماع منتدى التعاون العسكري الروسي الإثيوبي في أديس أبابا، الاثنين 12 يوليو 2021. (وكالة الأنباء الإثيوبية)