الولايات المتحدة تحذر كوبا من العنف ضد المتظاهرين

جانب من التظاهرات المعارضة للحكومة الكوبية في هافانا، 11 يوليو 2021، (ا ف ب)

حذّر مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان كوبا من استهداف الأشخاص الذين انضموا إلى احتجاجات نادرة اندلعت ضد الحكومة الشيوعية في الجزيرة.

وقال على «تويتر»، أمس الأحد، إن الولايات المتحدة «تدعم حرية التعبير والتجمع في جميع أنحاء كوبا وستدين بشدة أي عنف أو استهداف للمتظاهرين السلميين الذين يمارسون حقوقهم»، حسب وكالة «فرانس برس».

وتظاهر آلاف الكوبيّين الغاضبين من الأزمة الاقتصاديّة، في كل أنحاء البلاد الأحد، هاتفين «حرّية» و«لتسقط الديكتاتوريّة»، فيما دعا الرئيس ميغيل دياز كانيل من جهته أنصاره إلى الردّ في الشارع.

وقال الرئيس في خطاب متلفز إن «الأمر بالنضال قد صدر، الثوّار إلى الشارع»، متهمًا «المافيا الكوبيّة - الأميركيّة» بالوقوف وراء ما تشهده البلاد.

وأضاف «ندعو جميع ثوّار البلاد، جميع الشيوعيّين، إلى الخروج للشوارع حيث ستحدث هذه الاستفزازات الآن وفي الأيّام القليلة المقبلة، وإلى مواجهتها بطريقة حازمة وشجاعة».

وخرجت التظاهرات في اليوم الذي سجلت فيه كوبا رقما قياسيا جديدا يوميا من الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، إذ أحصت 6923 حالة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 238,491، فضلا عن 47 وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1537 حالة.

وقال عالم الأوبئة المسؤول في وزارة الصحة فرانسيسكو دوران خلال مؤتمره الصحافي المعتاد على التلفزيون «هذه أرقام مقلقة تزداد يوميا».وتتكاثر عبر شبكات التواصل الاجتماعي الدعوات والنداءات الموجهة إلى الحكومة لتسهيل إرسال التبرعات من الخارج.