جهاز الإحصاء الفلسطيني يعلن تعداد السكان حتى منتصف 2021

فلسطيني يرفع العلم خلال احتجاجات ضد الاحتلال. (الإنترنت)

قال جهاز الإحصاء الفلسطيني، الأحد، إن عدد الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم‭‭‭‬‬‬ بلغ 13.8 مليون حتى منتصف العام الجاري.

وأضاف الجهاز، في بيان، أنه من بين العدد الإجمالي هناك «5.23 مليون فلسطيني في دولة فلسطين و2.66 مليون ذكر و2.57 مليون أنثى»، وفق «رويترز».

معدل البطالة

وأوضح، في البيان الصادر بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في مناسبة اليوم العالمي للسكان، أن «عدد سكان الضفة الغربية يقدر بنحو 3.12 مليون نسمة، منهم 1.59 مليون ذكر و1.53 مليون أنثى. بينما يقدر عدد سكان قطاع غزة بنحو 2.11 مليون نسمة، منهم 1.07 مليون ذكر و1.04 مليون أنثى».

وأشار البيان إلى «أن معدل البطالة من المشاركين في القوى العاملة في العام 2020 بلغ 26% في فلسطين، بواقع 16 بالمئة في الضفة الغربية و47 بالمئة في قطاع غزة». وقال البيان «وصل معدل البطالة في فلسطين بين الإناث المشاركات في القوى العاملة إلى 40% مقابل 23% بين الذكور».