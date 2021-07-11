قطر تشكل لجنة للإشراف على أول انتخابات تشريعية تقام في أكتوبر

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 11 يوليو 2021, 07:05 مساء
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة الداخلية القطرية، الأحد، أن البلاد شكلت اللجنة التي ستكون معنية بالإشراف على أول انتخابات تشريعية من المقرر عقدها في أكتوبر.

وذكرت الوزارة، على موقعها في «تويتر»: «أصدر معالي الشيخ/ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القرار رقم (53) لسنة 2021 بتشكيل اللجنة الإشرافية واللجان التنفيذية المعنية بانتخابات مجلس الشورى وتحديد اختصاصاتها، في إطار استعدادات وزارة الداخلية لإجراء انتخابات مجلس الشورى»، بحسب «رويترز».

45 في مجلس الشورى
وستكون الانتخابات لاختيار ثلثي أعضاء المجلس، أي 30 عضوًا من أصل 45 في مجلس الشورى. وسيعين أمير البلاد 15 عضوًا بدلًا عن تعيينه كامل أعضاء المجلس كما يجرى حاليًا. وقالت الوزارة على «تويتر» إن رئيس الوزراء أمر بتشكيل لجنة إشرافية برئاسة مسؤولين من وزارة الداخلية.

- تعديل وزاري محدود في قطر

ولدى قطر بالفعل انتخابات محلية لكنها لم تنشر بعد قانون النظام الانتخابي لمجلس الشورى ولم تحدد تاريخًا ليوم الاقتراع. ومثل دول خليج عربية أخرى، تحظر قطر وجود أحزاب سياسية. وقال الشيخ خالد، الشهر الماضي، إن مسوَّدة القانون الانتخابي التي أقرها مجلس الوزراء في مايو ستضع حدًّا للإنفاق على الحملات الانتخابية وستجرم التمويل الأجنبي لها وشراء الأصوات.

النظام الانتخابي
وأضاف أن البلاد مقسمة لثلاثين دائرة انتخابية. وقطر هي أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، ومن المقرر أن تستضيف مباريات كأس العالم لكرة القدم في 2022.

ويشكل القطريون نحو عشرة بالمئة من 2.7 مليون نسمة يقطنون البلاد، وأغلبهم من العمالة الوافدة. والكويت هي الدولة الخليجية العربية الوحيدة التي منحت لبرلمانها صلاحيات مهمة، إذ بمقدوره حجب إقرار القوانين ومساءلة الوزراء لكن القرار النهائي يقع في يد الأمير.

ولدى البحرين وسلطنة عمان انتخابات لأحد مجلسي البرلمان، لكن صلاحيات البرلمانين محدودة. ويتم تعيين أعضاء مجلس الشورى السعودي. وفي الإمارات، يقر الحكام من هم المواطنون الذين يسمح لهم بالتصويت لاختيار نصف أعضاء مجلس الشورى.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المدينة يتعادل سلبيا مع الخمس في الدوري الليبي
رياضة محلية
6 مواجهات نارية جديدة في الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
فرنسا تستحوذ على مخطوطة «120 يوما في سدوم»
ثقافة وفن
العالم يودع «الملاذات».. رسوم ضريبية على الشركات الكبرى بداية من 2023
اقتصاد
كوبا أميركا: لقب أول لميسي مع الأرجنتين
رياضة عالمية
أرملة رئيس هايتي تكشف تفاصيل جديدة عن اغتياله
دولى
كاركاتير حليم - «صريرة» الدبيبة!
كاريكاتير
تحالف شاكة والطشاني ينذر بتطورات مثيرة في الكرة الليبية بعد 20 يوليو ودفع 47 ألف...
رياضة محلية
أطفال ومرضى ليبيون في العراء قرب معبر رأس أجدير.. ومطالب بعيادة متنقلة لهم (صور)
ليبيا
عبر «بوابة الوسط» المدير الفني للاتحاد الليبي لكرة القدم يزف أنباء مهمة من ...
رياضة محلية
الرئيس التونسي يستعين بالجيش لمواجهة جائحة كورونا
عربى
مساعد وزير الخارجية الأميركية: يجب إخراج القوات الأجنبية من ليبيا وإجراء ...
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

القاعدة 66.. الحل السحري لمشاكل آلام الظهر