البيرو: فوجيموري تعتزم عدم الاعتراف بفوز منافسها في الانتخابات الرئاسية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 11 يوليو 2021, 02:44 مساء
مرشحة اليمين الشعبوي كيكو فوجيموري تصل إلى مقر حزبها في ليما. 12 يونيو 2021.(أ ف ب)

ألمحت المرشحة اليمينية، كيكو فوجيموري، للانتخابات الرئاسية في البيرو، إلى أنها لا تعتزم الاعتراف بفوز منافسها اليساري بيدرو كاستيّو في حال أعلنت المحكمة الانتخابية فوزه في الانتخابات التي جرت في 6 يونيو، وفقًا لوكالة «فرانس برس». 

وقالت في تجمُّع حاشد في ليما: «يقولون إنهم في غضون ساعات أو أيام قليلة سيصادقون على تزوير الانتخابات ونقول إننا لن نقبل ذلك». 

وتقوم اللجنة الوطنية لتحكيم الانتخابات بتقييم عمليات التزوير المحتملة لهذا الاقتراع الرئاسي قبل إعلان النتيجة. ومن المتوقع إعلان النتائج الأسبوع المقبل، ووفقًا للنتائج النهائية، فاز كاستيّو بهذه الانتخابات، ولكن النتائج لم تُعلن رسميًا بعد.

وأضافت فوجيموري التي ندّدت بحدوث «تزوير» من دون تقديم أدلة «خلال الأسابيع القليلة الماضية، شهدنا الكثير من الشكاوى بشأن المخالفات ويريدون فرض إعلان نتيجة». 

وأكدت بعثة المراقبة الانتخابية التابعة لمنظمة الدول الأميركية أن الانتخابات لم تشهد أي عملية تزوير، وبحسب التعداد الرسمي لمجمل الأصوات، حصل كاستيّو على 50,12% من الأصوات في مقابل 49,87% لمنافسته، أي أنه متقدّم على فوجيموري بحوالي 44 ألف صوت فقط، ومن المقرر أن يتولى الرئيس الجديد منصبه في 28 يوليو، في غضون ذلك، يخيم أنصار كلا المعسكرين؛ أي اليساري المتشدد واليمين الشعبوي، في ليما لـ«الدفاع» عن أصواتهم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فرنسا تستحوذ على مخطوطة «120 يوما في سدوم»
ثقافة وفن
العالم يودع «الملاذات».. رسوم ضريبية على الشركات الكبرى بداية من 2023
اقتصاد
كوبا أميركا: لقب أول لميسي مع الأرجنتين
رياضة عالمية
أرملة رئيس هايتي تكشف تفاصيل جديدة عن اغتياله
دولى
كاركاتير حليم - «صريرة» الدبيبة!
كاريكاتير
تحالف شاكة والطشاني ينذر بتطورات مثيرة في الكرة الليبية بعد 20 يوليو ودفع 47 ألف...
رياضة محلية
أطفال ومرضى ليبيون في العراء قرب معبر رأس أجدير.. ومطالب بعيادة متنقلة لهم (صور)
ليبيا
عبر «بوابة الوسط» المدير الفني للاتحاد الليبي لكرة القدم يزف أنباء مهمة من ...
رياضة محلية
الرئيس التونسي يستعين بالجيش لمواجهة جائحة كورونا
عربى
مساعد وزير الخارجية الأميركية: يجب إخراج القوات الأجنبية من ليبيا وإجراء ...
ليبيا
السعودية: الأحد أول أيام ذي الحجة
عربى
وزارة التعليم: اللجنة الاستشارية توصي بإيقاف الدراسة أسبوعا بعد العيد
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«بوينغ 707» تتحول إلى مقهى وصالة أفراح في فلسطين