البيرو: فوجيموري تعتزم عدم الاعتراف بفوز منافسها في الانتخابات الرئاسية

مرشحة اليمين الشعبوي كيكو فوجيموري تصل إلى مقر حزبها في ليما. 12 يونيو 2021.(أ ف ب)

ألمحت المرشحة اليمينية، كيكو فوجيموري، للانتخابات الرئاسية في البيرو، إلى أنها لا تعتزم الاعتراف بفوز منافسها اليساري بيدرو كاستيّو في حال أعلنت المحكمة الانتخابية فوزه في الانتخابات التي جرت في 6 يونيو، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقالت في تجمُّع حاشد في ليما: «يقولون إنهم في غضون ساعات أو أيام قليلة سيصادقون على تزوير الانتخابات ونقول إننا لن نقبل ذلك».

وتقوم اللجنة الوطنية لتحكيم الانتخابات بتقييم عمليات التزوير المحتملة لهذا الاقتراع الرئاسي قبل إعلان النتيجة. ومن المتوقع إعلان النتائج الأسبوع المقبل، ووفقًا للنتائج النهائية، فاز كاستيّو بهذه الانتخابات، ولكن النتائج لم تُعلن رسميًا بعد.

وأضافت فوجيموري التي ندّدت بحدوث «تزوير» من دون تقديم أدلة «خلال الأسابيع القليلة الماضية، شهدنا الكثير من الشكاوى بشأن المخالفات ويريدون فرض إعلان نتيجة».

وأكدت بعثة المراقبة الانتخابية التابعة لمنظمة الدول الأميركية أن الانتخابات لم تشهد أي عملية تزوير، وبحسب التعداد الرسمي لمجمل الأصوات، حصل كاستيّو على 50,12% من الأصوات في مقابل 49,87% لمنافسته، أي أنه متقدّم على فوجيموري بحوالي 44 ألف صوت فقط، ومن المقرر أن يتولى الرئيس الجديد منصبه في 28 يوليو، في غضون ذلك، يخيم أنصار كلا المعسكرين؛ أي اليساري المتشدد واليمين الشعبوي، في ليما لـ«الدفاع» عن أصواتهم.