وزيرة الخزانة الأميركية: واشنطن «قلقة جدا» من تهديد متحورات كورونا للانتعاش الاقتصادي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 11 يوليو 2021, 09:58 صباحا
وزيرة الخزانة جانيت يلين. (الإنترنت)

قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الأحد، في البندقية إن واشنطن «قلقة جدًا» من تهديد متحورات فيروس كورونا لانتعاش الاقتصاد العالمي.

وأوضحت خلال مؤتمر صحافي: «نحن قلقون جدًا بشأن المتحورة دلتا ومتحورات أخرى قد تظهر وتهدد الانتعاش. نحن في ظل اقتصاد عالمي مترابط فما يحصل في أي جزء من العالم يؤثر على الدول الأخرى»، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق، وافق وزراء مال دول مجموعة العشرين، أمس السبت، في مدينة البندقية الإيطالية على مشروع لإصلاح النظام الضريبي المفروض على الشركات المتعددة الجنسيات لوضع حد للملاذات الضريبية ما يشكل تحوُّلًا رئيسيًا سيبدأ تنفيذه مبدئيًا في 2023.

وأثار الاتفاق سلسلة من ردود الفعل المؤيدة، من وزيرة الخزانة الأميركية التي دعت العالم «إلى التحرك سريعًا للبت» بهذا الإصلاح، إلى المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية باولو جنتيلوني الذي تحدث عن «انتصار للمساواة الضريبية».

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