«الصحة العالمية»: صلة «محتملة» بين التهاب القلب ولقاحات كورونا

نقل اللقاح إلى حقنة في مركز تطعيم في ماستشوسيتس في 22 أبريل 2021. (أ ف ب)

قالت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إن هناك صلة «محتملة» بين حالات الالتهاب في القلب واللقاحات التي تعتمد نفس تقنية «آر إن إيه»(الحمض النووي الريبوزي المرسال) ضد كوفيد؛ لكن فوائد هذه الأمصال تفوق مخاطرها، مؤكدة بذلك تقارير أوردها خبراء أميركيون.

نقلت وكالة «فرانس برس» عن بيان خبراء من اللجنة الاستشارية لسلامة اللقاحات التابعة لمنظمة الصحة العالمية القول إنه تم الإبلاغ عن حالات لالتهاب عضلة القلب والتهاب غشاء القلب في العديد من البلدان، ولا سيما في الولايات المتحدة.

وأشاروا إلى أن «الحالات التي تم الإبلاغ عنها حدثت بشكل عام في الأيام التي أعقبت التطعيم، وبشكل أكثر عند الشباب وفي كثير من الأحيان بعد الجرعة الثانية من لقاح الحمض النووي الريبوزي المرسال ضد كوفيد-19».

بعد مراجعة المعلومات المتوفرة حتى الآن، خلُص خبراء منظمة الصحة العالمية إلى أن «البيانات الحالية تشير إلى وجود صلة سببية محتملة بين التهاب عضلة القلب ولقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال».