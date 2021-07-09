19 قتيلا على الأقل في حريق مصنع ببنغلادش

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 09 يوليو 2021, 10:25 صباحا
لقطة من الجو للحريق في مصنع في نارايانغانج في بنغلادش، 09 يوليو 2021. (أ ف ب)

أدى حريق اجتاح مصنعا للأغذية قرب دكا عاصمة بنغلادش إلى مصرع 19 شخصا على الأقل، فيما لا يزال مصير عشرات آخرين مجهولا، حسبما أعلنت الشرطة، الجمعة، وذلك في حصيلة جديدة للكارثة.

شب الحريق في المصنع الكائن في روبغانج بعد ظهر الخميس، ولا يزال يحترق بعد نحو 24 ساعة على اندلاعه. وكثير من الجرحى وعددهم 30 قفزوا من طوابق عليا في المبنى هربا من النيران، وفق وكالة «فرانس برس».

وقالت الشرطة وشهود عيان إن الحريق اندلع حوالى الساعة 17.00 (11.00 ت غ) الخميس في مصنع «هاشم فود أند بيفيريج» (هاشم للأغذية والمشروبات) الذي يشغل مبنى من ستة طوابق في روبغانج البلدة الصناعية القريبة من دكا.

وأنقذ عناصر الإطفاء 25 شخصا على سطح المبنى لكنهم لم يتمكنوا من تحديد الخسائر. وقال الناطق باسم إدارة الإطفاء ديباشيش باردهان: «فور احتواء الحريق سنبدأ عملية البحث عن ناجين بالداخل». 

وأكد محمد سيف وهو عامل نجا من النيران أن المصنع كان يضم عشرات العمال. وأضاف «في الطابق الثالث أغلقت أبواب الدرج ويقول زملاء إنه كان هناك 48 شخصا في الداخل. لا أعرف ما حدث لهم». 

من جهته، قال مأمون وهو عامل آخر إنه جرى مع 13 زميلا له إلى السطح عندما اندلع الحريق في الطابق الأرضي ولف المبنى بأكمله بدخان أسود كثيف. وأضاف أن «عناصر الإطفاء قاموا بإنزالنا بحبل». 

وتشهد بنغلادش الدولة الفقيرة الواقعة في جنوب آسيا، حرائق وانهيارات مبان متكررة وخصوصا في قطاع صناعة النسيج الواسع، بسبب عدم احترام تدابير السلامة ومعاييرها، وفق «فرانس برس».  وقُتل سبعون شخصا على الأقل في فبراير 2019 في حريق هائل دمر مباني سكنية في دكا، بسبب تخزين مواد كيميائية بشكل غير قانوني. 

وفي ابريل 2013، انهارت ورشة لإنتاج الملابس في مبنى رانا بلازا ما أسفر عن مقتل 1138 عاملا على الأقل. وأثار الحادث استياء واسعا في العالم.

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