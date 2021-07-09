أفغانستان: «طالبان» تؤكد سيطرتها على أهم معبر حدودي مع إيران

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 09 يوليو 2021, 09:51 صباحا

أكدت حركة طالبان، الجمعة، إنها استولت على إسلام قلعة أهم معبر حدودي أفغاني مع إيران، يقع في ولاية هرات في غرب البلاد، بينما يواصل مقاتلو الحركة هجومهم في جميع أنحاء البلاد. 

وقال الناطق باسم «طالبان» ذبيح الله مجاهد لوكالة «فرانس برس» أن «معبر إسلام قلعة الحدودي تحت سيطرتنا الكاملة وسنعيد تشغيله اليوم» الجمعة.

وإسلام قلعة من أهم المعابر الحدودية في أفغانستان ويمر من خلاله معظم التجارة المشروعة بين البلدين. وحصلت كابل على إعفاء من واشنطن يسمح لها باستيراد الوقود والغاز الإيراني برغم العقوبات الأميركية. 

وهو ثاني معبر حدودي رئيسي تسيطر عليه «طالبان» منذ إطلاق هجومها الخاطف في أوائل مايو مع بدء الأميركيين المرحلة الأخيرة من انسحابهم من البلاد. 

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، أن الانسحاب الأميركي من أفغانستان سينتهي في 31 أغسطس، مؤكدا أن سقوط البلاد بأيدي «طالبان» «ليس حتميا». واستولى المتمردون الشهر الماضي على شير خان بندر المعبر الحدودي الرئيسي بين أفغانستان وطاجيكستان. واضطر نحو ألف جندي أفغاني للجوء إلى طاجيكستان بعد قتال عنيف.

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