أميركي بين ستة أوقفوا للاشتباه بدورهم في اغتيال رئيس هايتي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 08 يوليو 2021, 08:24 مساء
رئيس هايتي جوفينيل مويز. (أرشيفية، الإنترنت)

أفاد الوزير المكلف بشؤون الانتخابات في هايتي، ماتياس بيار، «وكالة فرانس برس»، الخميس، بوجود مواطن أميركي بين ستة أوقفوا للاشتباه بدورهم في اغتيال الرئيس جوفينيل مويز.

وتتسارع عملية تعقب فريق الاغتيال الذي أردى مويز بالرصاص في مقر إقامته في العاصمة بور أو برنس الواقفة على شفا الفوضى.

وأعلنت شرطة هايتي، مساء أمس، أن أربعة من «المرتزقة» الذين اغتالوا رئيس البلاد جوفينيل مويز، فجر أمس الأربعاء، في هجوم مسلح في عقر داره بالعاصمة بور أو برنس، قتلوا في حين اعتقل اثنان آخران.

وقال المدير العام للشرطة الوطنية ليون شارل، في تصريح عبر التلفزيون، إن «أربعة مرتزقة قتلوا واثنين اعتقلا. لقد تم تحرير ثلاثة شرطيين كانوا محتجزين رهائن»، وفق ما نقلته «فرانس برس».

شريط فيديو وأجانب يتحدثون الإنجليزية والإسبانية
وأعلن رئيس الوزراء الانتقالي كلود جوزيف، الأربعاء، أنه يتولى الآن مهام قيادة البلد، وقال إن زوجة الرئيس أصيبت في الهجوم، ونقلت إلى المستشفى، ودعا المواطنين إلى الهدوء، مؤكدا أن الشرطة والجيش سيضمنان النظام.

وقال جوزيف: «اغتيل الرئيس في منزله على أيدي أجانب يتحدثون الإنجليزية والإسبانية».

بينما قال سفير هايتي لدى الولايات المتحدة، بوكيت إدمون، إن من اغتالوا مويز مرتزقة «محترفون» تنكروا في زي عناصر أميركية، ومن المحتمل أنهم غادروا البلاد.

وصرح السفير إلى الصحفيين: «لقد كان هجوما منظما جيدا، ومنفذوه محترفون»، مضيفا: «لدينا شريط فيديو ونعتقد بأنهم مرتزقة»، 

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