«الصحة العالمية» تطلب «الحذر الشديد» في رفع قيود «كورونا»

مقر منظمة الصحة العالمية الرئيسي ( أرشيفية: إنترنت)

حضّت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، الدول التي تفكر في رفع القيود المفروضة لمكافحة وباء كوفيد-19، على «توخي الحذر الشديد»، قائلة إن انتقال الفيروس سيزداد بغض النظر عن معدلات التحصين المرتفعة.

وردًا على سؤال حول خطط إنجلترا رفع معظم القيود المفروضة في البلاد اعتبارًا من 19 يوليو، قال مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل راين خلال مؤتمر صحافي «أطلب توخي الحذر الشديد في الرفع الكامل للتدابير الصحية والاجتماعية في هذا الوقت، لأنه ستكون هناك عواقب لذلك».

وأودى وباء «كوفيد-19» بحياة أكثر من أربعة ملايين شخص، كما أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، الأربعاء، مضيفًا أن الحصيلة الحقيقية هي «بالتأكيد» أعلى من ذلك.

وقال غيبرييسوس في مؤتمر صحافي: «لقد تجاوزنا عتبة أليمة تبلغ أربعة ملايين وفاة بسبب كوفيد-19، وهي بالتأكيد حصيلة أقل من الأعداد الإجمالية للوفيات»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

