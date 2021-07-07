بعد اغتيال مويز.. الدومينيكان تأمر بغلق حدودها مع هايتي «فورا»

أمرت حكومة جمهورية الدومينيكان، اليوم الأربعاء، بـ«إغلاق فوري» لحدودها مع هايتي، بعد اغتيال رئيس الدولة المجاورة جوفينيل مويز.

وقال ضابط الاتصالات في وزارة الدفاع سينيت سانشيز إلى «وكالة فرانس برس»، إن إغلاق الحدود «سار على الفور».