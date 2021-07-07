إعصار «إلسا» يقترب من السواحل الأميركية

مصور يلتقط صورا لقوس قزح قبل وصول العاصفة الاستوائية إلسا في هافانا، 5 يوليو 2021، (ا ف ب)

اشتدت قوة العاصفة الاستوائية «إلسا» لتصبح إعصارا من الدرجة الأولى، مع اقترابها من سواحل فلوريدا، وفق هيئة الأرصاد الجوية الأميركية.

وقال المركز الوطني للأعاصير، إن الإعصار يتقدم بسرعة 22 كيلومترا في الساعة، مصحوبا برياح عاتية تبلغ سرعتها 120 كيلومترا في الساعة، حسب «وكالة فرانس برس».

وطلبت السلطات من السكان التأهب لمواجهة عواصف خطرة وانقطاع محتمل للتيار الكهربائي.

وقبل توجهها إلى خليج المكسيك، ضربت العاصفة الاستوائية منطقة البحر الكاريبي، حيث أعلن مطار تامبا تعليق الرحلات التجارية من الخامسة من مساء الثلاثاء حتى العاشرة من صباح الأربعاء على الأقل.

وقالت مساعدة حاكم فلوريدا جانيت نونيز، الثلاثاء: «ندعو سكان فلوريدا لبدء استعداداتهم، وهذا يتضمن إمكان البقاء من دون كهرباء لبضعة أيام، والتزود بما يكفي من الطعام والماء لكل أفراد الأسرة».