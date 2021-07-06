الأوروبيون يبدون «قلقا كبيرا» بعد تقرير الوكالة الذرية عن البرنامج النووي لطهران

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 06 يوليو 2021, 09:56 مساء
وكالة الطاقة الذرية (أرشيفية: إنترنت)

أعرب الأوروبيون، الثلاثاء، عن «قلقهم الكبير» بعد التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يكشف الابتعاد التدريجي لإيران من الاتفاق الدولي في شأن برنامجها النووي، وتقدم خطواتها نحو إنتاج معدن اليورانيوم.

وأبدى وزراء خارجية فرنسا والمانيا وبريطانيا، في بيان مشترك، «قلقهم الكبير بإزاء التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي يؤكد أن إيران باشرت المراحل الضرورية لإنتاج اليورانيوم المعدني المخصب»، معتبرين أن «هذا الأمر يشكل انتهاكا خطيرا» من جانب طهران لالتزاماتها في إطار الاتفاق الدولي حول برنامجها النووي، وفق «فرانس برس».

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