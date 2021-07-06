حاملة الطائرات البريطانية «الملكة إليزابيث» تعبر قناة السويس إلى البحر الأحمر (صور)

حاملة الطائرات البريطانية «الملكة إليزابيث» تعبر قناة السويس. (الإنترنت)

عبرت حاملة الطائرات البريطانية «الملكة إليزابيث» الممر الملاحي لقناة السويس إلى البحر الأحمر، للمرة الأولى، على رأس أسطول من السفن الحربية من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وهولندا.

وذكرت السفارة البريطانية لدى مصر، على صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك»، أن حاملة الطائرات البريطانية قد عبرت الممر الملاحي لقناة السويس لمواصلة مهمتها العالمية في تأمين الملاحة البحرية والتجارة.

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وذكرت السفارة أن البحرية الملكية تقود مجموعة المهام الأوروبية في الناتو، وتعمل بالتعاون مع أكثر من 20 دولة شريكة في عمليات وتدريبات في جميع أنحاء العالم، وأضافت أن الحاملة «الملكة إليزابيث» هي أهم عنصر في القدرات القتالة البريطانية، هي واحدة من أكثر السفن تقدما في العالم على الإطلاق، وتستخدم أحدث التقنيات للدفاع عن حرياتنا وقيمنا.

وتابعت السفارة أن المجموعة القتالية ستبحر إلى الشرق الأقصى، قبل أن تعود إلى مياه المملكة المتحدة في وقت لاحق من هذا العام عبر السويس.

قطع بحرية مرافقة لحاملة الطائرات البريطانية تعبر قناة السويس. (ألإنترنت)

حاملة الطائرات البريطانية «الملكة إليزابيث» تعبر قناة السويس. (الإنترنت)