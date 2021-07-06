إسقاط طائرة مسيرة مفخخة فوق السفارة الأميركية في بغداد

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 06 يوليو 2021, 08:36 صباحا
جندي أميركي في قاعدة جوية شمال العراق، (أرشيفية: أ ف ب)

أعلنت مصادر أمنية عراقية إسقاط القوات الأميركية في العراق ليل «الإثنين - الثلاثاء»، طائرة مسيَّرة مفخخة كانت تحلق فوق سفارة الولايات المتحدة في بغداد، بعد ساعات من هجوم صاروخي استهدف قاعدة في غرب العراق تضم جنودًا أميركيين.

وشاهد مراسلو وكالة «فرانس برس» أنظمة الدفاع الجوي الأميركية تطلق صواريخ في سماء العاصمة العراقية، في حين أكدت مصادر أمنية عراقية أن هذه الصواريخ اعترضت الطائرة.

ومنذ مطلع العام، استهدف 47 هجومًا المصالح الأميركية في العراق، لاسيما السفارة الأميركية في بغداد وقواعد عسكرية عراقية تضم أميركيين، ومطاري بغداد وأربيل، فضلاً عن قوافل لوجستية للتحالف، في هجمات غالبصا ما تنسب إلى فصائل عراقية موالية لإيران، ومن بين تلك الهجمات، ست نفِّذت بطائرات مسيَّرة مفخخة.

ويناهض الحشد الشعبي الذي يضم في غالبيته فصائل موالية لإيران، الوجود الأميركي في العراق، ويرحب قادته مرارًا بالهجمات التي تطاول أخيرًا قواعد عسكرية عراقية تضم أميركيين، لكنهم لا يتبنونها.

وتحاول السلطات العراقية منذ سنوات ردع منفذي تلك الهجمات، علمًا بأن بعض الفصائل الموالية لإيران باتت منضوية في القوات العراقية الرسمية، أو لديها علاقات وتواصل معها.

وأدت الهجمات منذ بداية العام إلى مقتل متعاقدَين أجنبيين وتسعة عراقيين هم متعاقد وثمانية مدنيين، وقد بلغت مستوى جديدًا منتصف أبريل الفائت حين نفذ لأول مرة هجوم بطائرة مسيرة مفخخة على قاعدة عسكرية تستضيف أميركيين في مطار أربيل شمال البلاد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مصر تبلغ إثيوبيا برفضها القاطع للملء الثاني لسد النهضة
دولى
بريطانيا تعلن فتح الملاعب أمام الجماهير بالسعة الكاملة وبدون قيود
رياضة عالمية
آرسين فينغر يدعم فكرة إقامة كأس العالم كل عامين
رياضة عالمية
جيف بيزوس يتنحى من إدارة «أمازون» لهذا السبب
علوم وتكنولوجيا
نيجيريا: مسلحون يخطفون 140 تلميذا من مدرستهم الداخلية
دولى
مدرب الأهلي بنغازي يقدم كشف حساب بعد الرحيل و8 شهور عملا ويبرئ الإدارة من ...
رياضة محلية
«إف 9: ذي فاست ساغا» يحافظ على الصدارة
ثقافة وفن
فلوريدا: هدم المبنى المنهار قبل وصول العاصفة «إلسا»
دولى
13 تكتلا وحزبا سياسيا تدعو إلى منع عرقلة إجراء الانتخابات في موعدها
ليبيا
انخفاض إصابات كورونا.. مصر تخفف قيود الإشغال في الفنادق والمطاعم ودور السينما
دولى
راموس وحكيمي في مرمى اهتمامات باريس سان جيرمان
رياضة عالمية
الخارجية الروسية: فيرشينين وكوبيش ناقشا في جنيف تفاصيل الوضع الراهن لعملية ...
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

والي فانك إلى الفضاء في عمر الـ82 عاما