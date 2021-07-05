رئيس وزراء إثيوبيا يتباهى بقوة جيشه رغم سيطرة المتمردين على تيغراي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 05 يوليو 2021, 10:38 مساء
قوات تابعة للجيش الإثيوبي. (الإنترنت)

قال رئيس وزراء إثيوبيا أبيي أحمد الإثنين أمام البرلمان إن حكومته قادرة بكل سهولة على تجنيد مليون مقاتل جديد لكنّها تريد تعزيز الهدوء في منطقة تيغراي التي شهدت معارك كبيرة.

وجاءت تصريحات أبيي أحمد الحائز نوبل السلام في العام 2019، بعد أسبوع على سيطرة قوات دفاع تيغراي على ميكيلي عاصمة الإقليم، وإعلان حكومة أبيي وقفا لإطلاق النار من جانب واحد في إطار نزاع مستمر منذ ثمانية أشهر، وفق «فرانس برس».

تيغراي
ووصفت قوات دفاع تيغراي سيطرتها على ميكيلي وغالبية المناطق الشمالية في تيغراي بأنه انتصار كبير، فيما اعتبر أبيي وغيره من المسؤولين أن القوات الفدرالية نفّذت انسحابا استراتيجيا للتركيز على تهديدات أخرى.

والإثنين قال رئيس الوزراء أمام البرلمان «يمكن خلال أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة أسابيع تعبئة مئة ألف عنصر من الوحدات الخاصة وتدريبهم وتسليحهم وتنظيم صفوفهم». وتابع «وإن لم تكن القوة الخاصة كافية وتبيّن أن هناك حاجة لمليشيا، فيمكن خلال شهر أو شهرين تنظيم صفوف نصف مليون عنصر. يمكن تعبئة مليون شاب وتدريبهم».

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لكن أبيي شدد على أن المسؤولين خلصوا إلى ضرورة إرساء «فترة من الهدوء» لتمكين الجميع من التفكير بوضوح.

«وقف إطلاق نار مبدئي»
والأحد، أعلن المتمردون في تيغراي القبول بـ«وقف إطلاق نار مبدئي» في الإقليم الذي استعادوا السيطرة على أجزاء كبيرة فيه وسط تراجع الجيش الإثيوبي، مشترطين انسحاب القوات الاريترية من الإقليم الإثيوبي الشمالي وكذلك القوات الآتية من إقليم امهرة المجاور بعد انتشارهما فيه دعماً للجيش الإثيوبي في عمليته العسكرية على السلطات المحلية.

كذلك طالب المتمردون بـ«إجراءات كفيلة بمساءلة أبيي احمد و(الرئيس الإريتري) أسياس أفورقي بشأن الأضرار التي تسببا بها»، إضافة إلى تشكيل الأمم المتحدة «هيئة تقصي حقائق مستقلة» حول «الجرائم المريعة» التي ارتكبت خلال النزاع. والإثنين لم يتطرّق أبيي خلال كلمته أمام البرلمان إلى هذه الشروط.

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