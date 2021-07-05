إيران: محطة بوشهر النووية تعاود العمل بعد نحو أسبوعين من التوقف

محطة بوشهر النووية الإيرانية. (أ ف ب)

عاودت محطة بوشهر للطاقة النووية في جنوب إيران العمل وأُعيد ربطها بشبكة الكهرباء الوطنية بعد نحو أسبوعين من التوقف بسبب «عطل تقني»، وفق ما أفاد رئيسها محمود جعفري، ليل الأحد الإثنين.

ونقلت وكالة أنباء «إسنا» عن جعفري، وهو أيضًا نائب رئيس المنظمة الإيرانية، تأكيده أن العطل جرى «إصلاحه بفضل جهود خبراء والعاملين في المحطة»، وأشار الى أنه أُعيد ربط بوشهر التي تبلغ قوتها ألف ميغاوات، بشبكة الكهرباء الوطنية و«استؤنف إنتاج الطاقة اعتبارًا من الأحد بعد ضمان سلامة تشغيل المحطة».

وأعلنت المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية التي تشرف على المحطة، ليل 20 يونيو، وقفها عن العمل موقتًا بسبب ما قالت إنه «عطل فني»، وفي حين لم تقدم المنظمة تفاصيل بشأن طبيعة هذا العطل، أوضحت في بيان منفصل بعد يومين من ذلك، أنه يتعلق بـ«المولّد الكهربائي» في المحطة.

وبوشهر هي المحطة الوحيدة لإنتاج الطاقة النووية في إيران، وتقع على سواحل الخليج في منطقة غالبًا ما تشهد نشاطًا زلزاليًّا وهزات أرضية، وردًّا على سؤال بشأن توقف المحطة في حينه، أكد الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أن الخطوة كانت مقررة مسبقًا.

وأوضح: «ستخرج المحطة عن الشبكة لبضعة أيام بسبب عطل تقني أو مسائل فنية»، مضيفًا: «هذا أمر روتيني للمحطات النووية ويحصل مرة أو مرتين سنويًّا»، وبنت روسيا المحطة الواقعة على سواحل الخليج، وهي مزودة بمفاعل تبلغ طاقته 1000 ميغاوات، ودخلت الخدمة في 2013.

وأتى توقف المحطة في وقت تجرى في فيينا مباحثات بين إيران وقوى دولية كبرى بشأن الاتفاق حول برنامج طهران النووي، تهدف إلى إحيائه بعد انسحاب الولايات المتحدة منه العام 2018.