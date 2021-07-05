أفغانستان: أكثر من ألف جندي أفغاني فروا إلى طاجيكستان بعد معارك مع طالبان

عسكري أفغاني أمام قاعدة باغرام الجوية شمال كابل. 2 يوليو 2021 .(أ ف ب)

فر أكثر من ألف جندي أفغاني إلى طاجيكستان، ليل الأحد الإثنين، بعد معارك مع حركة «طالبان» المتطرفة، وفقًا لما نقلته وكالة «فرانس برس» عن لجنة الأمن القومي في البلد الواقع في آسيا الوسطى.

وأعلنت أجهزة الأمن في طاجيكستان في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية «خوفار» أن «1037 جنديًا من القوات الحكومية الأفغانية فروا إلى أراضي طاجيكستان للنجاة بحياتهم بعد مواجهات مسلحة مع طالبان».

ولفتت أجهزة الأمن في طاجيكستان أن «مقاتلي طالبان سيطروا بشكل تام» على ستة أقاليم في ولاية بادخشان بشمال شرق أفغانستان، تمثل 910 كلم من الحدود المشتركة مع طاجيكستان.

وسبق أن عبر مئات الجنود الأفغان الحدود هربا من هجوم «طالبان» في الأسابيع الأخيرة، وسمحت لهم طاجيكستان على الدوام بالمرور بموجب «مبدأ حسن الجوار واحترام موقف عدم التدخل في شؤون أفغانستان الداخلية».

وتسيطر حركة «طالبان» المتطرفة منذ نهاية يونيو على المركز الحدودي الأكبر مع طاجيكستان وعلى المعابر الأخرى المؤدية إلى هذا البلد، كما تسيطر على مناطق محيطة بمدينة قندوز التي تبعد حوالي خمسين كلم، وتضاعف «طالبان» هجماتها منذ بدء الانسحاب الأميركي في مطلع مايو.

ومن المتوقع أن تستكمل القوات الأميركية المتبقية انسحابها بحلول الموعد النهائي في 11 سبتمبر الذي أعلنه الرئيس جو بايدن لإنهاء أطول حرب أميركية، لكن على ضوء النكسات المتتالية للجيش الأفغاني ولا سيما في الولايات الشمالية، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية «بنتاغون» عن احتمال إبطاء العمليات، ولم يستبعد القائد الأعلى للقوات الأميركية في أفغانستان الجنرال سكوت ميلر، الثلاثاء، شن ضربات جوية ضد «طالبان».