بايدن: «كورونا» لم يهزم بعد

الرئيس الأميركي جو بايدن، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنّ بلاده باتت «تُسيطر» على فيروس كورونا المستجد، إلا أنّه دعا مواطنيه إلى تلقّي التطعيم ضدّ فيروس لم «يُهزم» بعد.

وقال بايدن أمام نحو ألف ضيف في البيت الأبيض خلال إحياء ذكرى إعلان الاستقلال في العام 1776 هو «احتفال خاصّ هذا العام لأنّنا نخرج من سنة حالكة»، حسب وكالة «فرانس برس».

وقارن الرئيس بين إعلان الاستقلال عن الإمبراطوريّة البريطانيّة والتعافي السريع من «كورونا»، قائلا: «قبل 245 عاما، أعلنّا استقلالنا عن ملك بعيد، واليوم، نقترب أكثر من أيّ وقت مضى من إعلان استقلالنا عن فيروس قاتل».

لكنّه حذّر من أنّ الفيروس «لم يهزم» بعد، في حين يثير الانتشار السريع للمتحوّرة دلتا الشديدة العدوى، ومعدّل التطعيم المنخفض في بعض المناطق قلق الخبراء.

وتابع بايدن: «نعلم جميعا أنّ متحوّرات قويّة قد ظهرت، مثل دلتا»، معتبرا أن تلقي التطعيم في هذه الظروف هو «أكثر الأمور وطنيّةً على الإطلاق».

وحيّا بايدن ذكرى الأشخاص الذين فقدوا أرواحهم، حيث بلغ عدد الوفيات في الولايات المتّحدة أكثر من 600 ألف جرّاء الفيروس، معقبا «خلال العام الماضي، عشنا بعضاً من أحلك أيّامنا، ونحن على وشك رؤية مستقبلنا المشرق».