اشتباكات دامية بين الجيش والمحتجين على المجلس العسكري في بورما

محتجون في بورما يتحدون الجيش. (رويترز)

قُتل ما لا يقل عن 25 شخصا في اشتباكات بين الجيش ومعارضي المجلس العسكري في وسط بورما، وفق ما أفاد قرويون، الأحد؛ حيث يتزايد عدد السكان الذين باتوا يحملون السلاح لمواجهة النظام بعد انقلاب الأول من فبراير.

منذ الانقلاب العسكري والإطاحة بالحكومة المدنية برئاسة أونغ سان سو تشي، تشهد البلاد اضطرابات أسفرت عن سقوط أكثر من 890 قتيلا، بحسب رابطة مساعدة السجناء السياسيين، وفق موقع إذاعة «مونت كارلو».

«مجموعات دفاعية»

وفي بعض المناطق، قام المدنيون بتنظيم أنفسهم ضمن «مجموعات دفاعية» لمواجهة المجلس العسكري، مستخدمين في أغلب الأحيان بنادق صيد أو أسلحة محلية الصنع. وتشهد المنطقة المحيطة بساغينغ (وسط) تزايدا في المناوشات بين هذه المجموعات والجيش، مع اندلاع اعمال قتالية الجمعة في مقاطعة دباين.

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وذكر سكان التقتهم أن الجنود فتحوا النار على قرية بالقرب من الغابة لطرد أعضاء مجموعة الدفاع المحلية. وأضاف «أطلقوا النار على كل شيء يتحرك على الطريق وفي القرية»، مشيرا إلى وجود مدنيين بين الضحايا. انتظر القرويون حلول اليوم التالي لمغادرة منازلهم وإحصاء الضحايا، بحسب شاهد آخر ساعد في انتشال الجثث بمحيط دباين.

ثمانية جثامين

وقال: «عثرنا في البدء على تسعة قتلى وقمنا بدفنهم» السبت، لافتا إلى انتشال ثمانية آخرين من قبل فريق ثان. وتم العثور على ثمانية جثامين الأحد. وأوضح «لقد لاحظت أن أغلبهم تم قتله بطلقة في الرأس»، وأكد هذه المعلومة شخص آخر شارك في الدفن.

وتكثف الوجود العسكري في المنطقة مما اجبر آلاف الأشخاص على الفرار خشية حدوث هجوم آخر، بحسب المصدر نفسه. وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى حصيلة أعلى.