الفليبين: ارتفاع حصيلة قتلى تحطم الطائرة العسكرية إلى 29 شخصا

حطام طائرة عسكرية فيليبينية. (الإنترنت)

قُتل 29 شخصًا على الأقل وأُصيب خمسون آخرون بجروح، الأحد، عندما تحطمت طائرة عسكرية فليبينية كانت تقل جنودًا واشتعلت فيها النيران بعدما فشلت في الهبوط على المدرج في جنوب البلاد، بحسب مسؤولين، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال الجنرال وليام غونزاليس، في بيان، أن 17 شخصًا آخرين كانوا على متن الطائرة من طراز «سي-130 هيركوليز» لا يزالون في عداد المفقودين بعدما تحطمت أثناء محاولتها الهبوط على جزيرة جولو في مقاطعة سولو. وتابع: «إنه يوم حزين، لكن علينا أن نتمسك بالأمل».

وكان نحو مئة شخص، معظمهم كوادر في الجيش من الخريجين الجدد، على متن الطائرة. وشوهد بعض الجنود وهم يقفزون من الطائرة قبل أن تضرب الأرض وتشتعل فيها النيران، وفق غونزاليس، قائد فرقة العمل المشتركة-سولو.

وكانت حادثة الأحد بين حوادث الطيران العسكري الأكثر دموية في البلاد، وأظهرت الصور التي التقطتها قناة «بوندوهان» المحلية ونشرتها على صفحتها على «فيسبوك» هيكل الطائرة التي اشتعلت فيها النيران.

وتصاعد عمود من الدخان الأسود الكثيف فوق المنازل الواقعة بالقرب من موقع الحادث، وقال قائد القوات المسلحة الجنرال، سيريليتو سوبيانا، إن الطائرة كانت تقل جنودًا من كاغايان دي أورو في جزيرة مينداناو الجنوبية عندما «تجاوزت المدرج» أثناء محاولتها الهبوط في جولو.