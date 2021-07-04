تحطم طائرة عسكرية فلبينية على متنها 85 شخصا

طائرة عسكرية تابعة للجيش الفلبيني. (الإنترنت)

تحطّمت طائرة عسكرية فلبينية كانت تقل 85 شخصا على الأقل في جنوب الفلبين الأحد، وفق ما أعلن قائد القوات المسلّحة.

وقال الجنرال سيريليتو سوبيانا لـ«فرانس برس» إنه تم حتى الآن إنقاذ 15 شخصا من الحطام المشتعل لطائرة «سي-130»، التي سقطت أثناء محاولتها الهبوط على جزيرة جولو في مقاطعة سولو. وأضاف أن «فرق الاغاثة تعمل في الموقع حاليا ونأمل في إنقاذ المزيد من الأشخاص».

وأشار إلى أن عمليات الإنقاذ للركاب وأفراد الطاقم مستمرة، مشيرا إلى أنه تم إنقاذ 40 شخصا على الأقل.

وفي وقت لاحق، نقلت وكالة «رويترز» عن وزير الدفاع الفلبيني دلفين لورينزانا، أن الطائرة المنكوبة كانت تقل 92 شخصا بينهم ثلاثة طيارين وخمسة من أفراد الطاقم الآخرين.