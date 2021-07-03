«رويترز»: هجوم يستهدف سفينة شحن إسرائيلية شمال المحيط الهندي

صورة السفينة الإسرائيلية كما نقلها التلفزيون الإيراني. (روسيا اليوم)

ذكرت قناة« 12 الإخبارية» الإسرائيلية أن المسؤولين العسكريين الإسرائيليين يحاولون التأكد مما إذا كانت القوات الإيرانية هاجمت سفينة شحن يملكها إسرائيليون يوم السبت بينما كانت في طريقها من جدة إلى الإمارات.

وقالت القناة نقلا عن مصادر لم تسمها داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية إن طاقم السفينة لم يصب بأذى ولم تلحق أي أضرار بالغة بالسفينة، بحسب «رويترز».

وذكرت قناة الميادين التلفزيونية اللبنانية السبت في منشور على «تلجرام» إن سفينة شحن إسرائيلية تعرضت لهجوم بسلاح غير معروف شمال المحيط الهندي أثناء توجهها إلى الإمارات، وفق ذات الوكالة.