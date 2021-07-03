الفليبين.. بركان ينفث غازا ساما يهدد مئات الآلاف في مانيلا (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 03 يوليو 2021, 03:55 مساء
ركان تال في الفليبين الذي ينفث دخانا بشكل متزايد يحوي ثاني أكسيد الكبريت. (أف ب)

ينفث بركان يبعد 50 كيلومترا جنوب مانيلا غازا ساما منذ نحو أسبوع مغرقا العاصمة الفليبينية وضواحيها في ضباب دخاني رمادي يمكن أن يشكل خطورة على أكثر من 300 ألف شخص.

يقع بركان تال وسط بحيرة، وهو من أكثر البراكين نشاطا في الفليبين الواقعة في «حزام النار» في المحيط الهادئ، وهي منطقة ذات نشاط بركاني وزلزالي كثيف، وفق «فرانس برس».

 خطر على الحياة
بدأ البركان قبل أيام بنفث كميات متزايدة من ثاني أكسيد الكبريت وغطى العاصمة تدريجيا بضباب دخاني، الأمر الذي دفع السلطات إلى تحذير الأشخاص الذين يعانون أمراضا، وقدرت أن الدخان قد يكون خطرا على حياة أو صحة أكثر من 300 ألف شخص. 

وأوضحت الحكومة أن ما لا يقل عن 2400 من سكان القرى القريبة من البحيرة نزحوا إلى أماكن أبعد لدى أقاربهم أو في مدارس مغلقة، بسبب فيروس كورونا. وتوقعت المسؤولة المحلية عن إدارة الكوارث الطبيعية جوزيليتو كاسترو  إجراء «عمليات إجلاء أخرى في الأيام المقبلة».

وحدث آخر ثوران لبركان تال في يناير 2020، وتسبب في نزوح 135 ألف شخص ونفوق مواش وردم عشرات المنازل، بسبب تدفق الحمم البركانية، ونفث رمادا بقطر 15 كيلومترا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت: مباراة الوحدة (1-0) الاتحاد المصراتي في الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
4 مباريات في الدوري الليبي لكرة القدم.. السبت
رياضة محلية
كيف أطاحت إيطاليا ببلجيكا لتضرب موعدا مع إسبانيا في نصف نهائي اليورو
رياضة عالمية
حراس «فرسان المتوسط» تخصص أرقام قياسية
رياضة محلية
يبتكران نظارات لمساعدة ابنهما على استعادة بصره
طب وصحة
الرئيس الصيني: التجديد العظيم للأمة الصينية دخل مسارا تاريخيا لا رجوع فيه
دولى
«الصحة العالمية»: ليبيا أجرت 1.1 مليون «فحص كورونا» أكدت إصابة 17%
ليبيا
ليبيا تنتظر أيام الحسم.. هل تجرى انتخابات الرئاسة بالقوائم؟
ليبيا
نهائي «الكونفدرالية» بنكهة ليبية
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: تعثر القاعدة الدستورية في جنيف وخلاف حول «الدفاع»
ليبيا
السفير البريطاني : نقاشات مع الليبيين بشأن القاعدة الدستورية الأسابيع المقبلة
ليبيا
في العدد 293: تمدد الخلاف في جنيف.. وضغوط كوبيش.. ومعضلة حقيبة الدفاع
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

احتدام السباق إلى الفضاء بين المليارديرات