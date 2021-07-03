الفليبين.. بركان ينفث غازا ساما يهدد مئات الآلاف في مانيلا (فيديو)

ركان تال في الفليبين الذي ينفث دخانا بشكل متزايد يحوي ثاني أكسيد الكبريت. (أف ب)

ينفث بركان يبعد 50 كيلومترا جنوب مانيلا غازا ساما منذ نحو أسبوع مغرقا العاصمة الفليبينية وضواحيها في ضباب دخاني رمادي يمكن أن يشكل خطورة على أكثر من 300 ألف شخص.

يقع بركان تال وسط بحيرة، وهو من أكثر البراكين نشاطا في الفليبين الواقعة في «حزام النار» في المحيط الهادئ، وهي منطقة ذات نشاط بركاني وزلزالي كثيف، وفق «فرانس برس».

خطر على الحياة

بدأ البركان قبل أيام بنفث كميات متزايدة من ثاني أكسيد الكبريت وغطى العاصمة تدريجيا بضباب دخاني، الأمر الذي دفع السلطات إلى تحذير الأشخاص الذين يعانون أمراضا، وقدرت أن الدخان قد يكون خطرا على حياة أو صحة أكثر من 300 ألف شخص.

وأوضحت الحكومة أن ما لا يقل عن 2400 من سكان القرى القريبة من البحيرة نزحوا إلى أماكن أبعد لدى أقاربهم أو في مدارس مغلقة، بسبب فيروس كورونا. وتوقعت المسؤولة المحلية عن إدارة الكوارث الطبيعية جوزيليتو كاسترو إجراء «عمليات إجلاء أخرى في الأيام المقبلة».

وحدث آخر ثوران لبركان تال في يناير 2020، وتسبب في نزوح 135 ألف شخص ونفوق مواش وردم عشرات المنازل، بسبب تدفق الحمم البركانية، ونفث رمادا بقطر 15 كيلومترا.