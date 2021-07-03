الإدارة الذاتية الكردية تسلم روسيا عشرين يتيما من عائلات تنظيم «داعش»

نساء وأطفال في مخيم روج في شمال شرق سورية. (أ ف ب)

سلمت الإدارة الذاتية الكردية، اليوم السبت، في مدينة القامشلي في شمال شرق سورية وفدا دبلوماسيا روسيًا، عشرين طفلا فقدوا آباءهم المرتبطين بتنظيم «داعش».

ومنذ إعلان القضاء على «خلافة» التنظيم المتطرف قبل عامين، تطالب الإدارة الذاتية الدول المعنية باستعادة رعاياها من أفراد عائلات التنظيم الموجودين في المخيمات أو مواطنيها المحتجزين في سجون ومخيمات، فيما تمتنع بلدانهم عن القيام بذلك.

الإدارة الذاتية

وقالت دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية أنه «تم تسليم عشرين طفلا من الجنسية الروسية كانوا في مخيم روج» إلى الوفد الروسي، السبت. وأضاف المصدر أن جميع الأطفال المسلمين أيتام وتتراوح أعمارهم بين ثلاث و16 عاما.

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وكانت موسكو قد استلمت من الإدارة الذاتية الكردية في أبريل 34 طفلا يتيما من أبناء العائلات المنتمية بتنظيم «داعش». وروسيا من أولى القوى الأجنبية التي بدأت تنظيم عمليات ترحيل لمواطنيها من سورية والعراق، وتسلمت حتى الآن أكثر من 200 شخص من سورية.

مراكز لإعادة تأهيل أطفال العائلات

وتتردد غالبية الدول، لا سيما الأوروبية في الاستجابة لدعوة الأكراد. وقد رحل بعضها مثل فرنسا عددا محدودا من الأطفال بينهم أيتام. ودقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأربعاء الماضي ناقوس الخطر، بشأن احتجاز «مئات الأطفال، غالبيتهم فتيان لا تتجاوز أعمار بعضهم 12 عاما، محتجزون في سجون للبالغين، وهي أماكن لا ينتمون إليها ببساطة».

وعلى إثر ذلك، أكدت الإدارة الذاتية الكردية ضرورة إنشاء مراكز لإعادة تأهيل أطفال العائلات المنتمية لتنظيم «داعش»، وطالبت المجتمع الدولي بتقديم الدعم لمساعدتها. وبدأت الحرب في سوريا العام 2011 وتعقدت بمرور الأعوام مع ضلوع قوى أجنبية وتزايد عدد الجماعات المسلحة والمتطرفة.