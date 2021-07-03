روسيا: عدد الوفيات اليومية جراء «كورونا» تسجل أرقاما قياسية

رجل يتلقى اللقاح الروسي في مركز تلقيم في موسكو في 2 يوليو 2021 . (أ ف ب)

أعلنت الحكومة الروسية تسجيل 679 وفاة، السبت، جراء كوفيد-19، وهي حصيلة قياسية لليوم الخامس على التوالي تأتي في وقت تشهد فيه البلاد تفشيا واسعا لمتحورة دلتا، وفقا لـ«وكالة فرانس برس».

وأحصت روسيا 24439 إصابة جديدة، السبت، في حصيلة هي الأعلى منذ الموجة الوبائية الثانية في منتصف يناير، وسجلت العاصمة موسكو، البؤرة الأساسية للوباء، 116 وفاة خلال آخر 24 ساعة، وهو عدد قريب من الحصيلة القياسية التي سجلتها مطلع الأسبوع.

وتجدد تفشي فيروس كورونا في روسيا منذ منتصف يونيو مع تباطؤ حملة التطعيم. ورغم إطلاقها منذ ديسمبر، لم تشمل الحملة حتى الآن سوى 23,6 مليونا من إجمالي 146 مليون روسي، أي 16% من السكان الذين لا يزال كثير منهم متخوفا من اللقاحات.

واتخذت السلطات في مناطق عدة خصوصا في موسكو تدابير لحث الناس على التطعيم، من أبرزها فرض حيازة شهادة صحية لارتياد المطاعم في العاصمة، كذلك باشرت موسكو الخميس حملة تلقيح بجرعة ثالثة لمن تلقوا جرعتين قبل أكثر من ستة أشهر، في مسعى لتحصينهم ضد المتحورات الجديدة.

وحث الرئيس فلاديمير بوتين مواطنيه الأربعاء على «الاستماع إلى الخبراء» وعدم تصديق الشائعات حول «كوفيد-19»، لكنه عارض جعل التطعيم إجباريا على المستوى الوطني.

ويرفض الكرملين الذي أقر بتعذر تحقيق هدف تلقيح 60 بالمئة من السكان بحلول أغسطس، حتى الآن فرض إغلاق وطني للحفاظ على الاقتصاد الهش.

وسجلت روسيا إجمالا 5,5 مليون إصابة بينها 137,262 وفاة جراء الفيروس، وفق الأرقام الرسمية، لكن وكالة روستات للإحصاء التي تعتمد تعريفا أوسع للوفيات المرتبطة بالفيروس، سجلت 270 ألف وفاة منذ نهاية أبريل.