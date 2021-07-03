فرانس برس: توتر «روسي-أوروبي» في البحر الأسود

سفينتان حربيتان في البحر الأسود. (الإنترنت)

أكدت فرنسا تضامنها مع بريطانيا وهولندا اللتين واجهتا حوادث بحرية مع روسيا في البحر الأسود، وأكدت «تمسكها بالاحترام الصارم للقانون الدولي»،وفقا لوكالة «فرانس برس».

وفي اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان اهتمامه «الشديد فيما يتعلق بالتوتر الإقليمي الذي نشب مؤخرا وخصوصا في الأيام الأخيرة في البحر الأسود، وتضامنه مع شركائنا».

وقالت روسيا إنها أطلقت طلقات تحذيرية في 23 يونيو باتجاه المدمرة البريطانية «اتش ام اس ديفندر» لإجبارها على مغادرة ما تعتبره مياهها الإقليمية قبالة شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها موسكو في 2014.

وأكدت لندن التي نفت تعرض سفينتها الحربية لنيران روسية، أنها كانت تقوم بـ«عبور سلمي في المياه الإقليمية الأوكرانية وتحركت بذلك بشكل سليم».

ويشكل هذا الاشتباك الروسي -البريطاني سابقة. وقد حدث قبل أيام من المناورات العسكرية «سي بريز 2021» التي تُجرى بمشاركة الولايات المتحدة ودول أخرى في حلف شمال الأطلسي وأوكرانيا في البحر الأسود، وتنظر موسكو باستياء شديد إلى هذه المناورات.

من جهتها، اتهمت هولندا طائرات حربية روسية باتباع سلوك «خطير» حيال إحدى سفنها الحربية وهي الفرقاطة «اتش ان ال ام اس إيفرتسن» التي كانت جزءا من مجموعة المدمرة البريطانية «ديفندر» في 23 يونيو في البحر الأسود.

وحشد الجيش الروسي في الربيع قواته بالقرب من أوكرانيا لأسابيع، ما أدى إلى تصاعد التوتر مع الغرب وأثار مخاوف من هجوم على كييف. من جانبها، واجهت فرنسا انتقادات شديدة من بعض الشركاء الأوروبيين خصوصا في الشرق بعدما دعت مع ألمانيا إلى استئناف الحوار بين الاتحاد الأوروبي وروسيا المتوقف منذ ضم شبه جزيرة القرم.

ورحب لودريان بمصادقة البرلمان الأوكراني، الخميس، على أربعة اتفاقات اقتصادية فرنسية -أوكرانية، معتبرا أن ذلك يشكل «مؤشرا عمليا إلى حيوية العلاقات الثنائية»، وتتعلق هذه الاتفاقات التي تبلغ قيمتها 1,3 مليار يورو خصوصا بتسليم قاطرات إلى أوكرانيا ومعالجة المياه في كييف.