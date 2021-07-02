بايدن: انتعاش تاريخي لاقتصاد أميركا والانسحاب من أفغانستان لن يجري إنجازه في الأيام المقبلة

الرئيس الأميركي جو بايدن. (الإنترنت)

أشاد الرئيس الأميركي جو بايدن بأرقام الوظائف القوية بوصفها دليلا على انتعاش «تاريخي» لاقتصاد الولايات المتحدة بعد جائحة «كوفيد-19»، وقال خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض «إنه تقدم تاريخي، إخراج اقتصادنا من أسوأ أزمة له في 100 عام»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأكد الرئيس الاميركي جو بايدن الجمعة أن انسحاب القوات الاميركية من افغانستان لن يجري إنجازه في شكل أسرع من المتوقع، وذلك ردا على سؤال عن احتمال إنهاء الانسحاب في الايام المقبلة.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحافي «نحن بالضبط وفق المسار» المقرر، وكانت الولايات المتحدة اعلنت أنها ستسحب آخر جنودها من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر.