هبوط اضطراري لطائرة شحن أميركية فوق المحيط الهادي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 02 يوليو 2021, 05:00 مساء

أجبرت طائرة شحن طراز بوينغ 737 يستقلها طاقم من شخصين، على القيام بهبوط اضطراري في البحر قبالة هونولولو في ساعة مبكرة الجمعة، بعدم أفاد الطياران عن مشكلات في المحرك، حسبما أعلنت إدارة الطيران الفدرالي، وفقا لـ«وكالة فرانس برس».

وقالت ناطقة باسم الهيئة، في بيان، إن الرحلة 810 لشركة ترانسير كانت «تحاول العودة إلى هونولولو عندما أجبرت على الهبوط بالطائرة في المياه قرابة الساعة 2,30 بالتوقيت المحلي».

وأضافت الناطقة: بـ«حسب المعلومات الأولية، فإن خفر السواحل الأميركيين أنقذوا الطاقم المؤلف من شخصين. ستقوم إدارة الطيران الفدرالي والمجلس الوطني لسلامة النقل بالتحقيق» في الحادث.

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