وزير العدل الأميركي يجمد تنفيذ عقوبة الإعدام على المستوى الفدرالي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 02 يوليو 2021, 12:11 مساء
ويزر العدل الأميركي ميريك غارلاند. 11يونيو 2021. (أ ف ب)

أعلنت وزارة العدل الأميركية الخميس فرض تجميد على عمليات الإعدام الفدرالية منددة بطابعها «التعسفي» وبأنها تطال بـ«شكل غير متناسب الملونين» في موقف مخالف لإدارة ترامب السابقة التي عمدت إلى تنفيذ عدد قياسي من أحكام الإعدام، وفقا لـ«وكالة فرانس برس».

وقال وزير العدل في إدارة جو بايدن المناهض لعقوبة الإعدام في مذكرة «أثيرت مخاوف جدية حول مواصلة تنفيذ عقوبة الإعدام في البلاد ولا سيما الطابع التعسفي لتطبيقها وتأثيرها غير المتناسب على الأشخاص الملونين»، وأمر بتجميد كل الإعدامات على المستوى الفدرالي إلى أن «تعيد الوزارة النظر في السياسات والإجراءات على صعيد عقوبة الاعدام».

ولفت وزير العدل إلى أنه «يجب أن تسهر الوزارة على المحافظة على دعمها المساواة والمعاملة الإنسانية في القوانين الفدرالية المتعلقة بعقوبات الاعدام».

وفي الولايات المتحدة، تنفذ الولايات العدد الأكبر من أحكام الإعدام وليس السلطة الفدرالية. ولا يتدخل القضاء الفدرالي عادة إلا في قضايا المخدرات والإرهاب والتجسس، ولم تنفذ السلطات الفدرالية أي إعدام خلال 17 عاما حتى يوليو 2020، واستأنفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب يومها تنفيذ أحكام الإعدام بوتيرة غير مسبوقة رغم تراجع هذه العقوبة في الولايات المتحدة والعالم. وعمدت إلى تنفيذ 13 حكما.

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